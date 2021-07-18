Бельгія відкрила кордони для українських мандрівників: що потрібно для в'їзду

15 липня Рада ЄС рекомендувала додати Україну в "білий список", після цього рішення вже третя країна Євросоюзу зняла обмеження для в'їзду.

Королівство Бельгії знімає обмеження для мандрівників з України для всіх типів поїздок. Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

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"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендаціями Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", — повідомив міністр.

Згідно з інформацією на сайті МЗС про вʼїзд в різні країни світу, для відвідування Бельгії потрібно:

Документальне підтвердження мети поїздки (бронь готелю, запрошення)

біометричний паспорт

Підтвердження фінансової спроможності

Медстрахування, визнане на території країн Євросоюзу

Заповнену за 48 годин до прибуття в країну форму Passenger Locator Form англійською мовою

Сертифікат про вакцинацію або ж негативний ПЛР-тест (зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття).

15 липня Євросоюз рекомендував додати України в "білий список", прибравши обмеження на вʼїзд в країну. Однак це не означає, що всі країни ЄС тепер стали відкритими для подорожей. Кожна країна має право сама вирішувати, на яких умовах пускати туристів з третіх країн. Свої кордони вже відкрила Німеччина і Данія.

Нагадаємо, на цей час українські COVID-сертифікати схвалили 4 країни : Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина.

Відзначимо, що з 1 липня влада Туреччини скасували карантинні обмеження,