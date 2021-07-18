Бельгія відкрила кордони для українських мандрівників: що потрібно для в'їзду
15 липня Рада ЄС рекомендувала додати Україну в "білий список", після цього рішення вже третя країна Євросоюзу зняла обмеження для в'їзду.
Королівство Бельгії знімає обмеження для мандрівників з України для всіх типів поїздок. Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендаціями Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", — повідомив міністр.
Згідно з інформацією на сайті МЗС про вʼїзд в різні країни світу, для відвідування Бельгії потрібно:
- Документальне підтвердження мети поїздки (бронь готелю, запрошення)
- біометричний паспорт
- Підтвердження фінансової спроможності
- Медстрахування, визнане на території країн Євросоюзу
- Заповнену за 48 годин до прибуття в країну форму Passenger Locator Form англійською мовою
- Сертифікат про вакцинацію або ж негативний ПЛР-тест (зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття).
15 липня Євросоюз рекомендував додати України в "білий список", прибравши обмеження на вʼїзд в країну. Однак це не означає, що всі країни ЄС тепер стали відкритими для подорожей. Кожна країна має право сама вирішувати, на яких умовах пускати туристів з третіх країн. Свої кордони вже відкрила Німеччина і Данія.
Нагадаємо, на цей час українські COVID-сертифікати схвалили 4 країни : Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина.
Відзначимо, що з 1 липня влада Туреччини скасували карантинні обмеження,