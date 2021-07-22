"Как в старые добрые времена": Нидерланды открыли границу украинским туристам
Для поездки в эту страну украинцам не потребуется COVID-сертификат.
Нидерланды с четверга, 22 июля открыли въезд в страну для граждан Украины.
Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Нидерланды открываются для украинцев с 9 утра 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этим летом", – написал министр.
Подробные условия въезда Кулеба порекомендовал изучить на специальном сайте украинского МИД по следующей ссылке.
Напомним, ранее Эстония, Литва и Латвия открылись гражданам Украины для всех типов путешествий.
Также Бельгия сняла ограничения для путешественников из Украины для всех типов поездок.
А 15 июля Совет Евросоюза добавил Украину в список государств, с которыми государствам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на несущественные путешествия, связанные с пандемией коронавируса.