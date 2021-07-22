"Як у старі добрі часи": Нідерланди відкрили кордон українським туристам
Для поїздки в цю країну українцям не потрібен COVID-сертифікат.
Нідерланди з четверга, 22 липня відкрили вʼїзд у країну для громадян України.
Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Нідерланди відкриваються для українців з 9 ранку 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС. Повноцінний безвіз, як у старі добрі часи. Країна за країною відновлюємо свободу подорожей цього літа", — написав міністр.
Детальні умови вʼїзду Кулеба порекомендував вивчити на спеціальному сайті українського МЗС за таким посиланням.
Нагадаємо, раніше Естонія, Литва і Латвія відкрилися громадянам України для всіх типів подорожей.
Також Бельгія зняла обмеження для мандрівників з України для всіх типів поїздок.
А 15 липня Рада Євросоюзу додала Україну до списку держав, з якими державам-членам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на несуттєві подорожі, повʼязані з пандемією коронавірусу.