Ще три країни відкрили кордони для українських туристів

Згідно з рекомендацією Ради ЄС, українців пустять у Литву, Латвію й Естонію.

Естонія, Литва та Латвія відкрилися громадянам України для всіх типів подорожей.

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Про це повідомив у своєму мікроблозі в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Естонія, Латвія, Литва відкрилися для всіх типів подорожей українцям, відповідно до рекомендації Ради ЄС", — написав глава МЗС.

Також він поінформував, що українці знову отримали можливість провести безвізовий вікенд у цих країнах Балтії.

Кулеба порекомендував мандрівникам дізнаватися докладну інформацію про умови вʼїзду в кожну з країн на спеціальній інтерактивній карті, створеній міністерством.

[ + – ] Повідомлення Дмитра Кулеби

Раніше повідомлялося, що Бельгія знімає обмеження для мандрівників з України для всіх типів поїздок.

Також відомо, що 15 липня Рада Євросоюзу додала Україну до списку держав, із якими державам-членам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на несуттєві подорожі, повʼязані з пандемією коронавірусу.

Фокус писав про те, що в Ісландії уряд вирішив скасувати всі карантинні обмеження. Першу дозу вакцини в країні отримали 87% населення, що є найвищим показником у Європі.