Еще три страны открыли границы для украинских туристов
Согласно рекомендации Совета ЕС, украинцев пустят в Литву, Латвию и Эстонию.
Эстония, Литва и Латвия открылись гражданам Украины для всех типов путешествий.
Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцам, согласно рекомендации Совета ЕС", – написал глава МИД.
Также он проинформировал, что украинцы вновь получили возможность провести безвизовый уикенд в этих странах Балтии.
Кулеба порекомендовал путешественникам узнавать подробную информацию об условиях въезда в каждую из стран на специальной интерактивной карте, созданной министерством.
Ранее сообщалось, что Бельгия снимает ограничения для путешественников из Украины для всех типов поездок.
Также известно, что 15 июля Совет Евросоюза добавил Украину в список государств, с которыми государствам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на несущественные путешествия, связанные с пандемией коронавируса.
Фокус писал о том, что в Исландии правительство решило отменить все карантинные ограничения. Первую дозу вакцины в стране получили 87% населения, что является самым высоким показателем в Европе.