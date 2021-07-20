Еще три страны открыли границы для украинских туристов

Согласно рекомендации Совета ЕС, украинцев пустят в Литву, Латвию и Эстонию.

Эстония, Литва и Латвия открылись гражданам Украины для всех типов путешествий.

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Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцам, согласно рекомендации Совета ЕС", – написал глава МИД.

Также он проинформировал, что украинцы вновь получили возможность провести безвизовый уикенд в этих странах Балтии.

Кулеба порекомендовал путешественникам узнавать подробную информацию об условиях въезда в каждую из стран на специальной интерактивной карте, созданной министерством.

[ + – ] Сообщение Дмитрия Кулебы

Ранее сообщалось, что Бельгия снимает ограничения для путешественников из Украины для всех типов поездок.

Также известно, что 15 июля Совет Евросоюза добавил Украину в список государств, с которыми государствам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на несущественные путешествия, связанные с пандемией коронавируса.

Фокус писал о том, что в Исландии правительство решило отменить все карантинные ограничения. Первую дозу вакцины в стране получили 87% населения, что является самым высоким показателем в Европе.