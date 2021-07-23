Швеція з 26 липня відкриває в'їзд для туристів з України

Вимога про наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус для в'їзду в цю країну залишається чинною. Крім того, Швеція визнає вакцини Covishield і Coronavac.

З понеділка, 26 липня, Швеція відкривається для українців, зокрема для туристичних подорожей.

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Як повідомляє уряд цієї країни, жителі України будуть звільнені від заборони на вʼїзд, а громадянам Таїланду та Руанди вʼїзд до Швеції з цієї дати заборонять.

При цьому, на спеціальному сайті українського МЗС зазначено, що вимога про наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус або ваучера залишається чинною.

Зазначається, що ПЛР-тест необхідно зробити за 48 годин до вʼїзду в Швецію.

[ + – ] Вимоги до в'їзду в Швецію

На сьогоднішній день Швеція визнає сертифікати про вакцинацію, які видані в країнах Євросоюзу або в Андоррі, Сан-Марино, Ватикані або Швейцарії.

При цьому, визнаються такі препарати:

Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran);

Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna);

Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca);

COVID-19 vaccine Janssen;

COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio;

COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine);

COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm;

CoronaVac (COVID-19 vaccinе Sinovac).

Нагадаємо, з четверга, 22 липня Нідерланди відкрили вʼїзд у країну для громадян України.

Раніше Естонія, Литва та Латвія відкрилися українцям для всіх типів подорожей.

Також повідомлялося, що Бельгія зняла обмеження для мандрівників з України для всіх типів поїздок.