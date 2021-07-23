Швеція з 26 липня відкриває в'їзд для туристів з України
Вимога про наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус для в'їзду в цю країну залишається чинною. Крім того, Швеція визнає вакцини Covishield і Coronavac.
З понеділка, 26 липня, Швеція відкривається для українців, зокрема для туристичних подорожей.
Як повідомляє уряд цієї країни, жителі України будуть звільнені від заборони на вʼїзд, а громадянам Таїланду та Руанди вʼїзд до Швеції з цієї дати заборонять.
При цьому, на спеціальному сайті українського МЗС зазначено, що вимога про наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус або ваучера залишається чинною.
Зазначається, що ПЛР-тест необхідно зробити за 48 годин до вʼїзду в Швецію.
На сьогоднішній день Швеція визнає сертифікати про вакцинацію, які видані в країнах Євросоюзу або в Андоррі, Сан-Марино, Ватикані або Швейцарії.
При цьому, визнаються такі препарати:
- Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran);
- Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna);
- Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca);
- COVID-19 vaccine Janssen;
- COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio;
- COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine);
- COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm;
- CoronaVac (COVID-19 vaccinе Sinovac).
Нагадаємо, з четверга, 22 липня Нідерланди відкрили вʼїзд у країну для громадян України.
Раніше Естонія, Литва та Латвія відкрилися українцям для всіх типів подорожей.
Також повідомлялося, що Бельгія зняла обмеження для мандрівників з України для всіх типів поїздок.