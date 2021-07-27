Bayer опроверг информацию о взрыве на своем заводе: взорвалось в Центре утилизации отходов рядом

Пять человек пропали без вести, четверо получили тяжелые травмы

Компания Bayer уже опровергла известие о том, что на ее заводе в городе Леверкузен произошел взрыв. Согласно опубликованному в Сети сообщению, взорвалось в индустриальном парке рядом, на Заводе для переработки отходов компании CURRENTA. Об этом пишет Ruhr Nachrichten.

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Сейчас пять человек считаются пропавшими без вести, 16 человек получили травмы, четверо из них – тяжелые и были доставлены в больницу.

Пожарная служба города Леверкузена отправила предупреждение с уровнем предупреждения "Экстремальная опасность" в приложение NINA около 10 часов утраю.

Жителей города просят зайти в помещение, держать окна и двери закрытыми и "звонить по номеру 112 только в том случае, если вы можете сообщить информацию о том, что происходит".

Также были перекрыты автострады, остановлены работы на новом мосту через реку Рейн и вызвана авиация спасательных служб.