Bayer спростував інформацію про вибух на своєму заводі: вибухнуло в Центрі утилізації відходів поруч

П'ятеро людей зникли безвісти, четверо отримали важкі травми.

Компанія Bayer вже спростувала звістку про те, що на її заводі в місті Леверкузен стався вибух. Відповідно до опублікованого в мережі повідомлення, вибухнуло в індустріальному парку поруч, на Заводі для переробки відходів компанії CURRENTA. Про це пише Ruhr Nachrichten.

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Зараз п'ять осіб вважаються зниклими безвісти, 16 осіб отримали травми, четверо з них — важкі та були доставлені в лікарню.

Пожежна служба міста Леверкузена відправила попередження з рівнем попередження "Екстремальна небезпека" в додаток NINA приблизно о 10 годині ранку.

Жителів міста просять зайти в приміщення, тримати вікна і двері зачиненими й "телефонувати за номером 112 тільки в тому випадку, якщо ви можете повідомити інформацію про те, що відбувається".

Також були перекриті автостради, зупинені роботи на новому мосту через річку Рейн і викликана авіація рятувальних служб.