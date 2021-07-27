Bayer спростував інформацію про вибух на своєму заводі: вибухнуло в Центрі утилізації відходів поруч
П'ятеро людей зникли безвісти, четверо отримали важкі травми.
Компанія Bayer вже спростувала звістку про те, що на її заводі в місті Леверкузен стався вибух. Відповідно до опублікованого в мережі повідомлення, вибухнуло в індустріальному парку поруч, на Заводі для переробки відходів компанії CURRENTA. Про це пише Ruhr Nachrichten.
Зараз п'ять осіб вважаються зниклими безвісти, 16 осіб отримали травми, четверо з них — важкі та були доставлені в лікарню.
Пожежна служба міста Леверкузена відправила попередження з рівнем попередження "Екстремальна небезпека" в додаток NINA приблизно о 10 годині ранку.
Жителів міста просять зайти в приміщення, тримати вікна і двері зачиненими й "телефонувати за номером 112 тільки в тому випадку, якщо ви можете повідомити інформацію про те, що відбувається".
Також були перекриті автостради, зупинені роботи на новому мосту через річку Рейн і викликана авіація рятувальних служб.