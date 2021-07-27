Россия по требованию МОК прекратила интернет-трансляции Олимпиады в Крыму

В Олимпийском комитете считают Крым частью Украины, поэтому запретили российским телеканалам вести там интернет-трансляцию.

Россия по требованию Международного олимпийского комитета (МОК) блокирует неэфирные трансляции Олимпийских игр, которые российский "Первый канал" ведет в интернете. Об этом сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст агентству ТАСС.

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По его словам, именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций, доступных только в интернете.

Эрнст добавил, что "Первый канал" освещает Олимпийские игры для жителей оккупированного полуострова "без ограничений в эфирных трансляциях".

Ранее крымское издание SM News написало, что жителям полуострова недоступна трансляция Олимпиады на сайте "Первого канала".

Напомним, 23 июля организаторы Олимпийских игр в Токио исправили ошибку на карте, размещенной на официальном сайте Олимпиады-2020. Ранее Крым на этой карте был изображен как часть Российской Федерации. В МОК извинились за "границу" между Украиной и Крымом, объяснив ее "досадной ошибкой провайдера".

В тот же день посольство России в Японии призвало МОК и оргкомитет токийской Олимпиады скорректировать карту на сайте Игр, на которой Крым указан как территория Украины.