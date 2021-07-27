Росія на вимогу МОК закрила інтернет-трансляції Олімпіади в Криму
В Олімпійському комітеті вважають Крим частиною України, тому заборонили російським телеканалам вести там інтернет-трансляцію.
Росія на вимогу Міжнародного олімпійського комітету (МОК) блокує не ефірні трансляції Олімпійських ігор, які російський "Перший канал" веде в інтернеті. Про це повідомив генеральний директор каналу Костянтин Ернст агентству ТАСС.
За його словами, саме МОК забезпечує геоблокування всіх спеціальних проектів і трансляцій, доступних тільки в інтернеті.
Ернст додав, що "Перший канал" висвітлює Олімпійські ігри для жителів окупованого півострова "без обмежень в ефірних трансляціях".
Раніше кримське видання SM News написало, що жителям півострова недоступна трансляція Олімпіади на сайті "Першого каналу".
Нагадаємо, 23 липня організатори Олімпійських ігор у Токіо виправили помилку на мапі, розміщеній на офіційному сайті Олімпіади-2020. Раніше Крим на цій карті був зображений як частина Російської Федерації. У МОК перепросили за "кордон" між Україною і Кримом, пояснивши його "прикрою помилкою провайдера".
У той же день посольство Росії в Японії закликало МОК і оргкомітет токійської Олімпіади скорегувати карту на сайті Ігор, на якій Крим вказаний як територія України.