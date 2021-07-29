"Она нам нужна": в ЕС призвали "искать пути взаимопонимания" с РФ

Европейские страны могут сотрудничать с РФ по вопросам, связанным с энергетикой и Арктикой. Сейчас отношения между западными странами и Москвой на самом низком уровне.

Европейский Союз должен искать пути взаимопонимания с Российской Федерацией из-за наличия у страны большого количества вооружения, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью El Pais.

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По словам дипломата, отношения западных стран с Россией сейчас находятся на самом низком уровне, поэтому Совет Европы поручил подготовить отчет, в котором будет проанализирована текущая ситуация и перспективы взаимоотношений.

Жозеп Боррель не смог назвать Россию сверхдержавой с экономической точки зрения, но напомнил, что Кремль обладает ядерным вооружением, а также нетрадиционными технологиями, которые "она без особых колебаний использует".

"Однако мы должны искать пути понимания с Россией по вопросам, в которых она нам нужна, Арктике, энергетике … С Россией у нас должна быть стратегия сдерживания, отказа от вредоносных инициатив и заключения соглашений по необходимым вопросам", — продолжил дипломат в общении с журналистами.

В интервью Жозеп Боррель затронул тему Донбасса и напомнил, что на Востоке Украины продолжают гибнуть солдаты в условиях гибридной агрессии РФ. Верховный представитель поддержал инициативу Германии и Франции о налаживании диалога с Москвой, но не видит смысла в приглашении Владимира Путина на саммит G27.

"Я также не очень уверен, что наиболее подходящий формат — это Путин в окружении 27 (представителей ЕС — ред.). Во-первых, 27 человек должны будут договориться о том, что они скажут Путину", — резюмировал Жозеп Боррель в интервью испанским журналистам.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, зачем Меркель и Макрон приглашали Путина на саммит ЕС и почему их никто не поддержал.

Также Фокус рассказывал, что Евросоюз увидел прогресс Украины в проведении реформ. По словам главы Европейской комиссии, Украина сумела добиться успеха в этом вопросе несмотря на дестабилизирующие действия России.