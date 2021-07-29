"Вона нам потрібна": в ЄС закликали "шукати шляхи порозуміння" з РФ

Європейські країни можуть співпрацювати з РФ з питань, пов'язаних з енергетикою та Арктикою. Зараз відносини між західними країнами і Москвою на найнижчому рівні.

Європейський Союз повинен шукати шляхи порозуміння з Російською Федерацією через наявність у країни великої кількості озброєння, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв'ю El Pais.

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За словами дипломата, відносини західних країн із Росією зараз знаходяться на найнижчому рівні, тому Рада Європи доручила підготувати звіт, в якому буде проаналізована поточна ситуація і перспективи відносин.

Жозеп Боррель не зміг назвати Росію наддержавою з економічної точки зору, але нагадав, що Кремль володіє ядерним озброєнням, а також нетрадиційними технологіями, які "вона без особливих вагань використовує".

"Однак ми повинні шукати шляхи порозуміння з Росією з питань, в яких вона нам потрібна, Арктики, енергетики… З Росією у нас повинна бути стратегія стримування, відмови від шкідливих ініціатив та укладення угод із необхідних питань", — продовжив дипломат у спілкуванні із журналістами.

В інтерв'ю Жозеп Боррель торкнувся теми Донбасу та нагадав, що на Сході України продовжують гинути солдати в умовах гібридної агресії РФ. Верховний представник підтримав ініціативу Німеччини та Франції про налагодження діалогу з Москвою, але не бачить сенсу в запрошенні Володимира Путіна на саміт G27.

"Я також не дуже впевнений, що найбільш підходящий формат — це Путін в оточенні 27 (представників ЄС — ред.). По-перше, 27 осіб повинні будуть домовитися про те, що вони скажуть Путіну", — резюмував Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанським журналістам.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, навіщо Меркель і Макрон запрошували Путіна на саміт ЄС і чому їх ніхто не підтримав.

Також Фокус розповідав, що Євросоюз побачив прогрес України у проведенні реформ. За словами голови Європейської комісії, Україна зуміла домогтися успіху в цьому питанні незважаючи на дестабілізаційні дії Росії.