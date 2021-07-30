"Лгал во всем": суд обвинил в мошенничестве основателя конкурента Tesla

Присяжные признали, что основатель компании Nikola Тревор Милтон лгал инвесторам, чтобы увеличить стоимость акций компании.

Федеральное большое жюри (расширенная коллегия присяжных) посчитало доказанным, что основатель компании Nikola Тревор Милтон лгал "почти всех аспектах бизнеса" с целью стимулирования продаж акций компании. Об этом сообщило CNBC.

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Прокуратура обвинила 39-летнего миллиардера, который ушел с поста председателя компании в сентябре прошлого года, в мошенничестве с ценными бумагами, включая ложные заявления о компании и мошенничество с использованием электронных средств связи.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также предъявила Милтону обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Она обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с просьбой навсегда запретить ему работать в качестве должностного лица в компаниях, выпускающих ценные бумаги, изъять все доходы, полученные незаконным путем, и выплатить штраф.

Милтон утверждает, что он невиновен. Его команда юристов заявила, что бизнесмен был "неправомерно обвинен в результате ошибочного и некомпетентного расследования".

Обвиняемый был освобожден под залог в размере 100 млн долларов. Ему запрещено связываться с инвесторами.

Прокуроры заявили, что Милтон построил сложную схему, предназначенную для увеличения стоимости акций компании "для собственной выгоды". Он лгал о продуктах, технологиях и перспективах будущих продаж компании. Они обвиняют его в том, что Милтон вывел акции Nikola на биржу через специализированную компанию, нацеленную на работу с розничными инвесторами-любителями, "некоторые из которых потеряли сотни тысяч долларов".

Милтон, который был крупнейшим акционером, владел акциями Nikola на сумму около 8,5 млрд долларов на пике стоимости компании. В какой-то момент прошлым летом оценка Nikola достигла 31 млрд долларов и превысила оценку Ford Motor.

Большое жюри заявило, что Милтон должен лишиться всего имущества, "связанного с совершением указанных правонарушений", которое, вероятно, будет включать в себя более 1 млрд долларов, которые он заработал на акциях Nikola c июня 2020 года.

Компания Nikola сообщила, что "сотрудничала с правительством на протяжении всего расследования". Она подчеркнула, что обвинения направлены против Милтона, а не компании.

[ + – ] Динамика курса акций Nikola

"Мы по-прежнему привержены нашим ранее объявленным вехам и срокам и сосредоточены на поставке электрических грузовиков Nikola Tre в конце этого года с производственных мощностей компании", – заявили в компании.

Напомним, неприятности Милтона начались после того, как компания Hindenburg Research, специализирующаяся на судебно-финансовых исследованиях, сообщила в сентябре прошлого года, что электромобили компании Nikola совсем не так хороши, и что она вводит потенциальных покупателей в заблуждение.

Отчет под названием "Nikola: как использовать океан лжи в партнерстве с крупнейшим производителем автомобилей в Америке" был выпущен через два дня после того, как компания объявила о сделке с General Motors, после которой акции обеих компаний резко выросли.