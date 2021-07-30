"Брехав про все": суд звинуватив у шахрайстві засновника конкурента Tesla

Присяжні визнали, що засновник компанії Nikola Тревор Мілтон брехав інвесторам, щоб збільшити вартість акцій компанії.

Федеральне велике журі (розширена колегія присяжних) завважала доведеним, що засновник компанії Nikola Тревор Мілтон брехав "майже про всі аспекти бізнесу" з метою стимулювання продажів акцій компанії. Про це повідомило CNBC.

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Прокуратура звинуватила 39-річного мільярдера, який пішов з поста голови компанії у вересні минулого року, у шахрайстві з цінними паперами, включаючи помилкові заяви про компанію та шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також пред'явила Мілтону звинувачення в шахрайстві з цінними паперами. Вона звернулася до суду Південного округу Нью-Йорка з проханням назавжди заборонити йому працювати в ролі посадової особи в компаніях, що випускають цінні папери, вилучити всі доходи, отримані незаконним шляхом, і виплатити штраф.

Мілтон стверджує, що він невинний. Його команда юристів заявила, що бізнесмен був "неправомірно звинувачений у результаті помилкового і некомпетентного розслідування".

Обвинувачений був звільнений під заставу в розмірі 100 млн доларів. Йому заборонено зв'язуватися з інвесторами.

Прокурори заявили, що Мілтон побудував складну схему, призначену для збільшення вартості акцій компанії "для власної вигоди". Він брехав про продукти, технології та перспективи майбутніх продажів компанії. Вони звинувачують його в тому, що Мілтон вивів акції Nikola на біржу через спеціалізовану компанію, націлену на роботу з роздрібними інвесторами-любителями, "деякі з яких втратили сотні тисяч доларів".

Мілтон, який був найбільшим акціонером, володів акціями Nikola на суму близько 8,5 млрд доларів на піку вартості компанії. У якийсь момент минулого літа оцінка Nikola досягла 31 млрд доларів і перевищила оцінку Ford Motor.

Велике журі заявило, що Мілтон повинен позбутися всього майна, "пов'язаного зі скоєнням зазначених правопорушень", яке, ймовірно, буде включати в себе понад 1 млрд доларів, які він заробив на акціях Nikola з червня 2020 року.

Компанія Nikola повідомила, що "співпрацювала з урядом протягом усього розслідування". Вона підкреслила, що звинувачення спрямовані проти Мілтона, а не компанії.

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"Ми, як і раніше, прихильні наших раніше оголошених віх і термінів і зосереджені на постачанні електричних вантажівок Nikola Tre в кінці цього року з виробничих потужностей компанії", — заявили в компанії.

Нагадаємо, неприємності Мілтона почалися після того, як компанія Hindenburg Research, що спеціалізується на судово-фінансових дослідженнях, повідомила у вересні минулого року, що електромобілі компанії Nikola зовсім не такі хороші і що вона вводить потенційних покупців в оману.

Звіт під назвою "Nikola: як використовувати океан брехні в партнерстві з найбільшим виробником автомобілів в Америці" був випущений через два дні після того, як компанія оголосила про угоду з General Motors, після якої акції обох компаній різко зросли.