Женщина с самым большим ртом в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Американка долго комплексовала по поводу большого рта, но затем сделала эту особенность своей фишкой и прославилась на весь мир.

31-летняя Саманта Рамсделл из Стэмфорда (штат Коннектикут, США) была занесена в Книгу рекордов Гиннеса после того, как смогла открыть рот на 6,5 см (2,56 дюйма). Теперь она считается обладательницей самого большого рта среди женщин, сообщает Daily Mail.

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Девушка призналась, что раньше она очень комплексовала из-за своего рта, однако теперь, когда ее особенность зафиксирована в Книге рекордов, она стала невероятно гордиться этим.

"Если бы у меня был совет для тех, у кого большая часть тела или что-то действительно уникальное, и они хотели бы побороться за титул Книги рекордов Гиннеса, я бы посоветовала сделать это! Гордитесь этим и сделайте это своим самым большим активом. Это ваша суперсила. Это то, что делает вас особенным и отличным от всех остальных", – заявила Саманта.

Изначально в соцсетях мисс Рамсделл зарегистрировалась осенью 2019 года, чтобы продемонстрировать вокальные данные, однако подобный контент не особо интересовал людей, и долгое время количество ее подписчиков держалось в пределах нескольких сотен. Однако среди них нашлись те, кто обратил внимание на большой рот Саманты. Когда же она сама поняла такую "фишку" и решила привлечь внимание именно этим, количество тех, кто подписался на нее в соцсетях, резко пошло вверх. Особенно стало это заметно во время карантина из-за пандемии коронавируса. Сейчас за ней в TikTok следят 1,7 млн человек, а в Instagram – 84,3 тыс.

"Я начала набирать популярность из-за изоляции, я снимала много смешных роликов, комедийных сценок и пела пародии. Но любое видео с моим ртом и рожицами, которые я могу корчить, всегда становились вирусными. В одном из моих самых популярных видео я отвечала на комментарий, который кто-то оставил мне с вопросом, не чувствую ли я себя неуверенно в отношении своего рта. Я ответила глупым видео с широко открытым ртом: "Раньше я был не уверена в себе, но это часть меня, так что теперь я просто позволяю своему большому рту сиять на солнце!"", – призналась Саманта.

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На записях, которые девушка публикует в соцсетях, она демонстрирует, как поглощает огромные куски еды или же открывает рот так широко, как это не может сделать никто из ее фолловеров.

Напомним, прошлой зимой в Австрии слепили снеговика высотой более 38 метров, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.