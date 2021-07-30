Женщина с самым большим ртом в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса (видео)
Американка долго комплексовала по поводу большого рта, но затем сделала эту особенность своей фишкой и прославилась на весь мир.
31-летняя Саманта Рамсделл из Стэмфорда (штат Коннектикут, США) была занесена в Книгу рекордов Гиннеса после того, как смогла открыть рот на 6,5 см (2,56 дюйма). Теперь она считается обладательницей самого большого рта среди женщин, сообщает Daily Mail.
Девушка призналась, что раньше она очень комплексовала из-за своего рта, однако теперь, когда ее особенность зафиксирована в Книге рекордов, она стала невероятно гордиться этим.
"Если бы у меня был совет для тех, у кого большая часть тела или что-то действительно уникальное, и они хотели бы побороться за титул Книги рекордов Гиннеса, я бы посоветовала сделать это! Гордитесь этим и сделайте это своим самым большим активом. Это ваша суперсила. Это то, что делает вас особенным и отличным от всех остальных", – заявила Саманта.
Изначально в соцсетях мисс Рамсделл зарегистрировалась осенью 2019 года, чтобы продемонстрировать вокальные данные, однако подобный контент не особо интересовал людей, и долгое время количество ее подписчиков держалось в пределах нескольких сотен. Однако среди них нашлись те, кто обратил внимание на большой рот Саманты. Когда же она сама поняла такую "фишку" и решила привлечь внимание именно этим, количество тех, кто подписался на нее в соцсетях, резко пошло вверх. Особенно стало это заметно во время карантина из-за пандемии коронавируса. Сейчас за ней в TikTok следят 1,7 млн человек, а в Instagram – 84,3 тыс.
"Я начала набирать популярность из-за изоляции, я снимала много смешных роликов, комедийных сценок и пела пародии. Но любое видео с моим ртом и рожицами, которые я могу корчить, всегда становились вирусными. В одном из моих самых популярных видео я отвечала на комментарий, который кто-то оставил мне с вопросом, не чувствую ли я себя неуверенно в отношении своего рта. Я ответила глупым видео с широко открытым ртом: "Раньше я был не уверена в себе, но это часть меня, так что теперь я просто позволяю своему большому рту сиять на солнце!"", – призналась Саманта.
На записях, которые девушка публикует в соцсетях, она демонстрирует, как поглощает огромные куски еды или же открывает рот так широко, как это не может сделать никто из ее фолловеров.
Напомним, прошлой зимой в Австрии слепили снеговика высотой более 38 метров, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.