Жінка з найбільшим ротом у світі потрапила в Книгу рекордів Гіннесса (відео)

Американка довго комплексувала з приводу великого рота, але потім зробила цю особливість своєї фішкою та прославилася на весь світ.

31-річна Саманта Рамсделл зі Стемфорда (штат Коннектикут, США) була занесена в Книгу рекордів Гіннеса після того, як змогла відкрити рот на 6,5 см (2,56 дюйма). Тепер вона вважається власницею найбільшого рота серед жінок, повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Дівчина зізналася, що раніше вона дуже комплексувала через свій рот, однак тепер, коли її особливість зафіксована в Книзі рекордів, вона стала неймовірно пишатися цим.

"Якби в мене була порада для тих, у кого велика якась частина тіла або щось дійсно унікальне, і вони хотіли б поборотися за титул Книги рекордів Гіннеса, я б порадила зробити це! Пишайтеся цим і зробіть це своїм найбільшим активом. Це ваша суперсила. Це те, що робить вас особливим і відмінним від усіх інших", — заявила Саманта.

Спочатку в соцмережах міс Рамсделл зареєструвалася восени 2019 року, щоб продемонструвати вокальні дані, проте подібний контент не особливо цікавив людей, і довгий час кількість її підписників трималася в межах декількох сотень. Однак серед них знайшлися ті, хто звернув увагу на великий рот Саманти. Коли ж вона сама зрозуміла таку "фішку" та вирішила привернути увагу саме цим, кількість тих, хто підписався на неї в соцмережах, різко пішла вгору. Особливо стало це помітно під час карантину через пандемію коронавірусу. Зараз за нею в TikTok стежать 1,7 млн осіб, а в Instagram — 84,3 тис.

"Я почала набирати популярність через ізоляцію, я знімала багато смішних роликів, комедійних сценок і співала пародії. Але будь-яке відео з моїм ротом і пиками, які я можу корчити, завжди ставали вірусними. В одному з моїх найпопулярніших відео я відповідала на коментар, який хтось залишив мені з питанням, чи не відчуваю я себе невпевнено через свій рот. Я відповіла дурним відео з широко відкритим ротом: "Раніше я була невпевнена в собі, але це частина мене, так що тепер я просто дозволяю своєму великому роту сяяти на сонці!" — зізналася Саманта.

[ + – ] Представники Книги рекордів Гіннесса зафіксували рекорд

На записах, які дівчина публікує в соцмережах, вона демонструє, як поглинає величезні шматки їжі або ж відкриває рот так широко, як це не може зробити ніхто з її фоловерів.

Нагадаємо, минулої зими в Австрії зліпили сніговика висотою більше 38 метрів, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.