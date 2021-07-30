Жінка з найбільшим ротом у світі потрапила в Книгу рекордів Гіннесса (відео)
Американка довго комплексувала з приводу великого рота, але потім зробила цю особливість своєї фішкою та прославилася на весь світ.
31-річна Саманта Рамсделл зі Стемфорда (штат Коннектикут, США) була занесена в Книгу рекордів Гіннеса після того, як змогла відкрити рот на 6,5 см (2,56 дюйма). Тепер вона вважається власницею найбільшого рота серед жінок, повідомляє Daily Mail.
Дівчина зізналася, що раніше вона дуже комплексувала через свій рот, однак тепер, коли її особливість зафіксована в Книзі рекордів, вона стала неймовірно пишатися цим.
"Якби в мене була порада для тих, у кого велика якась частина тіла або щось дійсно унікальне, і вони хотіли б поборотися за титул Книги рекордів Гіннеса, я б порадила зробити це! Пишайтеся цим і зробіть це своїм найбільшим активом. Це ваша суперсила. Це те, що робить вас особливим і відмінним від усіх інших", — заявила Саманта.
Спочатку в соцмережах міс Рамсделл зареєструвалася восени 2019 року, щоб продемонструвати вокальні дані, проте подібний контент не особливо цікавив людей, і довгий час кількість її підписників трималася в межах декількох сотень. Однак серед них знайшлися ті, хто звернув увагу на великий рот Саманти. Коли ж вона сама зрозуміла таку "фішку" та вирішила привернути увагу саме цим, кількість тих, хто підписався на неї в соцмережах, різко пішла вгору. Особливо стало це помітно під час карантину через пандемію коронавірусу. Зараз за нею в TikTok стежать 1,7 млн осіб, а в Instagram — 84,3 тис.
"Я почала набирати популярність через ізоляцію, я знімала багато смішних роликів, комедійних сценок і співала пародії. Але будь-яке відео з моїм ротом і пиками, які я можу корчити, завжди ставали вірусними. В одному з моїх найпопулярніших відео я відповідала на коментар, який хтось залишив мені з питанням, чи не відчуваю я себе невпевнено через свій рот. Я відповіла дурним відео з широко відкритим ротом: "Раніше я була невпевнена в собі, але це частина мене, так що тепер я просто дозволяю своєму великому роту сяяти на сонці!" — зізналася Саманта.
На записах, які дівчина публікує в соцмережах, вона демонструє, як поглинає величезні шматки їжі або ж відкриває рот так широко, як це не може зробити ніхто з її фоловерів.
Нагадаємо, минулої зими в Австрії зліпили сніговика висотою більше 38 метрів, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.