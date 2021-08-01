Во Франции из-за "пропусков здоровья" на улицы вышли более 200 тысяч человек (видео)

Митингующие требуют отказаться от нововведения. Из-за него без документа практически невозможно куда-либо попасть.

В третьи по счету протестные выходные во Франции на улицы вышло на 40 тысяч человек больше. В Париже ранены 3 полицейских.

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Третьи выходные подряд в Париже и других городах Франции на улицы выходят демонстранты, которые протестуют против введения "пропуска здоровья". Этот пропуск позволяет посещать большое количество общественных заведений. Людям, желающим пойти в кинотеатры, музеи, на спортивные матчи и другие культурные мероприятия во Франции, нужно предъявить доказательства вакцинации против Covid-19 или отрицательный результат теста. Так называемый "санитарный паспорт" в августе также будет необходим для посещения ресторанов, кафе и торговых центров, сообщает France24

Тысячи людей вышли на улицы Парижа и других городов Франции протестуя против обязательного пропуска для входа в общественные заведения, введенного правительством страны в связи с четвертой волной коронавируса.

В Париже протестующие ранили трех полицейских, сообщил представитель полиции. Министр внутренних дел Джеральд Дарманин сообщил в Твиттере, что 19 демонстрантов были арестованы, в том числе 10 в Париже.

Это уже третий уик-энд подряд на улицы выходят французы, выступающие против новых мер президента Эммануэля Макрона в отношении COVID-19.

Число демонстрантов неуклонно растет с начала протестов. Представитель министерства внутренних дел говорит, что 204 090 демонстрантов вышли на улицы по всей Франции, в том числе 14 250 в одном только Париже. Это примерно на 40 тысяч человек больше, чем на прошлой неделе.

"Мы создаем сегрегированное общество, и я считаю невероятным делать это в стране, где впервые заговорили о правах человека", — говорит Анна, учительница, участник демонстрации в Париже. "Поэтому я вышла на улицу, я никогда в жизни не протестовала. Я думаю, что наша свобода в опасности".

Посетителям музеев, кинотеатров или бассейнов уже отказывают во входе, если они не могут предъявить "пропуск здоровья", подтверждающий, что они были вакцинированы против COVID-19 или у них есть отрицательный тест.

Парламент Франции принял новый закон, который сделает вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников и распространит действие ковидного пропуска на бары, рестораны, выставки, поезда и больницы.

Кроме Парижа, протестующие также вышли на улицы других городов, таких как Марсель, Лион, Монпелье, Нант и Тулуза, выкрикивая "Свободу!" и "Нет – пропуску здоровья!".

Фокус уже писал о том, что в прошлые выходные во Франции на улицы вышли 161 тысяча протестующих против новых "санитарных паспортов". В ходе демонстраций в полицейских летели бутылки, брусчатка и стулья.