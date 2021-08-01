У Франції через "пропуски здоров'я" на вулиці вийшли понад 200 тисяч людей (відео)

Мітингувальники вимагають відмовитися від нововведення. Через нього без документа практично неможливо куди-небудь потрапити.

У треті за рахунком протестні вихідні у Франції на вулиці вийшло на 40 тисяч осіб більше. У Парижі поранено 3 поліцейських.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Треті вихідні поспіль в Парижі та інших містах Франції на вулиці виходять демонстранти, які протестують проти введення "пропуску здоров'я". Цей пропуск дозволяє відвідувати велику кількість громадських закладів. Людям, що бажають піти в кінотеатри, музеї, на спортивні матчі та інші культурні заходи у Франції, потрібно пред'явити докази вакцинації проти Covid-19 або негативний результат тесту. Так званий "санітарний паспорт" в серпні також буде необхідний для відвідування ресторанів, кафе і торгових центрів, повідомляє France24

Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа та інших міст Франції протестуючи проти обов'язкового пропуску для входу в громадські заклади, введеного урядом країни в зв'язку з четвертою хвилею коронавируса.

У Парижі протестуючі поранили трьох поліцейських, повідомив представник поліції. Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін повідомив в Твіттері, що 19 демонстрантів були арештовані, в тому числі 10 в Парижі.

Це вже третій уїк-енд поспіль на вулиці виходять французи, які виступають проти нових заходів президента Еммануеля Макрона щодо COVID-19.

Число демонстрантів неухильно зростає з початку протестів. Представник міністерства внутрішніх справ каже, що 204 090 демонстрантів вийшли на вулиці по всій Франції, в тому числі 14 250 в одному тільки Парижі. Це приблизно на 40 тисяч осіб більше, ніж минулого тижня.

"Ми створюємо сегрегованого суспільство, і я вважаю неймовірним робити це в країні, де вперше заговорили про права людини", — каже Анна, вчителька, учасник демонстрації в Парижі. "Тому я вийшла на вулицю, я ніколи в житті не протестувала. Я думаю, що наша свобода в небезпеці".

Відвідувачам музеїв, кінотеатрів або басейнів вже відмовляють у вході, якщо вони не можуть пред'явити "пропуск здоров'я", що підтверджує, що вони були вакциновані проти COVID-19 або у них є негативний тест.

Парламент Франції ухвалив новий закон, який зробить вакцинацію від коронавируса обов'язкової для медичних працівників і поширить дію ковідного пропуску на бари, ресторани, виставки, поїзди і лікарні.

Крім Парижа, протестуючі також вийшли на вулиці інших міст, таких як Марсель, Ліон, Монпельє, Нант і Тулуза, вигукуючи "Свободу!" і "Ні — пропуску здоров'я!".

Фокус вже писав про те, що в минулі вихідні у Франції на вулиці вийшли 161 тисяча протестувальників проти нових "санітарних паспортів". В ході демонстрацій в поліцейських летіли пляшки, бруківка і стільці.