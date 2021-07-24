У Франції протестуючі проти обов'язкової вакцинації від COVID-19 побилися з поліцією (відео)

В ході демонстрацій в правоохоронців летіли пляшки, бруківка і стільці. За інформацією місцевого МВС, на акції вийшло близько 161 тис. осіб.

У суботу, 24 липня, в ряді міст Франції пройшли масові акції проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу і так званого "паспорту здоров'я". Телеканал BFM TV з посиланням на дані місцевого Міністерства внутрішніх справ розповів, що в демонстраціях взяли участь близько 161 тис. осіб, в Парижі — близько 11 тис. осіб.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що акція в столиці Франції була організована "жовтими жилетами".

[ + – ] Акція протесту проти обов'язкової вакцинації в Парижі

[ + – ] Акція протесту проти обов'язкової вакцинації в Парижі

В ході акцій між протестувальниками та правоохоронцями сталася низка сутичок

У поліцейських, які стежили за порядком під час мітингів, кидали пляшки, бруківку і стільці. Правоохоронці, своєю чергою, бризкали в демонстрантів сльозогінним газом і кидали димові шашки. Також поліцейські, судячи з оприлюднених відео, валили протестувальників з ніг і били їх кийками.

[ + – ] Бійка під час акції проти обов'язкової вакцинації в Парижі

Після зіткнень у Парижі поліцейські заарештували дев'ять осіб, в Ліоні — чотирьох.

Міністр внутрішніх справ Франції, Жеральд Дарманін, написав на своїй сторінці в Twitter, що засуджує будь-яку агресивну поведінку стосовно правоохоронців і журналістів.

Нагадаємо, масовий протест проти обов'язкової вакцинації пройшов у Франції також 14 липня. Тоді мітингувальники на вулицях почали будувати барикади й палити баки для сміття.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що з 1 серпня в країні набудуть чинності жорсткі протиепідемічні заходи, через які на вході в публічні місця і поїзди будуть вимагати довідку про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус.