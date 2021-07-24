Во Франции протестующие против обязательной вакцинации от COVID-19 подрались с полицией (видео)

В ходе демонстраций в правоохранителей летели бутылки, брусчатка и стулья. По информации местного МВД, на акции вышло порядка 161 тыс. человек.

В субботу, 24 июля, в ряде городов Франции прошли массовые акции против обязательной вакцинации от коронавируса и так называемого "паспорта здоровья". Телеканал BFM TV со ссылкой на данные местного Министерства внутренних дел рассказал, что в демонстрациях приняли участие около 161 тыс. человек, в Париже — порядка 11 тыс. человек.

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Сообщается, что акция в столице Франции была организована "желтыми жилетами".

[ + – ] Акция протеста против обязательной вакцинации в Париже

[ + – ] Акция протеста против обязательной вакцинации в Париже

В ходе акций между протестующими и правоохранителями произошел ряд стычек

В полицейских, которые следили за порядком во время митингов, бросали бутылки, брусчатку и стулья. Правоохранители, в свою очередь, брызгали в демонстрантов слезоточивым газом и бросали дымовые шашки. Также полицейские, судя по обнародованным видео, валили протестующих с ног и били их дубинками.

[ + – ] Драка во время акции против обязательной вакцинации в Париже

После столкновений в Париже полицейские арестовали девять человек, в Лионе — четырех.

Министр внутренних дел Франции, Жеральд Дарманин, написал на своей странице в Twitter, что осуждает любое агрессивное поведение в отношении правоохранителей и журналистов.

Напомним, массовый протест против обязательной вакцинации прошел во Франции также 14 июля. Тогда митингующие на улицах начали строить баррикады и жечь баки для мусора.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 1 августа в стране вступят в силу жесткие противоэпидемиологические меры, из-за которых на входе в публичные места и поезда будут требовать справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.