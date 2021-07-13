Без справки не пустят: миллион французов записались на вакцинацию после заявления Макрона

Невакцинированным людям запретят посещать заведения и мероприятия. Можно показать отрицательный тест на COVID-19, но они скоро станут платными.

Во Франции почти миллион человек записались на вакцинацию после заявления президента Эммануэля Макрона об ограничениях для непривитых. Об этом пишет издание RFI.

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Руководитель главного французского сайта для записи на вакцинацию Doctolib Станислас Ниу-Што рассказал, что вечером 12 июля заявки на получение прививок подали более 900 тысяч человек. Сервис отчитался в своем Twitter, что каждую минуту записывалось около 20 тысяч человек — это рекордное количество для Франции.

Такой ажиотаж начался после, как Эммануэль Макрон сообщил по телевидению о жетских противоэпидемических мерах, которые должны вступить в силу с 1 августа. По его словам, документы о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты начнут требовать при входе в рестораны, торговые центры, поезда, театры, кинотеатры или мероприятия с участием 1 тысячи и более человек.

Вдобавок, с сентября во Франции бесплатные тесты на коронавирус будут делать только по рецепты врача. Как объяснил Макрон, таким образом власти хотят мотивировать граждан делать прививки вместо регулярной сдачи тестов.

До 15 сентября также обязаны вакцинироваться все медики, а также люди, работающие в домах престарелых или ухаживающие за уязымими группами населения, в противном случае им запретят работать и перестанут платить. Официальный представитель правительства Габриэль Аттал сказал, что речь идет о четырех миллионах человек, около 40% из которых еще не получили прививку.

Власти Франции пытаются ускорить вакцинацию, чтобы предотвратить четвертую волну COVID-19 на фоне распространения индийского штамма (Дельта). Сейчас на эту разновидность коронавируса приходится примерно половина случаев заражения в стране.

Ранее госсекретарь МИД Франции призвал партнеров не признавать вакцины, сделанные в Китае и России. Клеман Бок объяснил, что у французов "нет уверенности" в эффективности таких препаратов против коронавируса.

С 1 июля Турция отменила большинство карантинных ограничений, в том числе коммендатский час. Под запретом осталась работа кальянных.

В Израиле людей будут вакцинировать третьей дозой Pfizer из-за распространения индийского штамма коронавируса. Повторную прививку медики рекомендуют сделать через восемь недель после второго укола и не ранее, чем через четыре недели.