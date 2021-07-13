Без довідки не пустять: мільйон французів записалися на вакцинацію після заяви Макрона

Невакцинованим людям заборонять відвідувати заклади та заходи. Можна показати негативний тест на COVID-19, але вони скоро стануть платними.

У Франції майже мільйон осіб записалися на вакцинацію після заяви президента Емманюеля Макрона про обмеження для нещеплених. Про це пише видання RFI.

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Керівник головного французького сайту для запису на вакцинацію Doctolib Станіслас Ніу-Што розповів, що ввечері 12 липня заявки на отримання щеплень подали понад 900 тисяч чоловік. Сервіс відзвітував у своєму Twitter, що кожну хвилину записувалося близько 20 тисяч осіб — це рекордна кількість для Франції.

Такий ажіотаж почався після, як Емманюель Макрон повідомив по телебаченню про жорсткі протиепідемічні заходи, які повинні вступити в силу з 1 серпня. За його словами, документи про вакцинацію або негативні ПЛР-тести почнуть вимагати при вході в ресторани, торгові центри, поїзди, театри, кінотеатри або заходи за участю 1 тисячі і більше осіб.

До того ж, з вересня у Франції безкоштовні тести на коронавірус будуть робити тільки за рецептом лікаря. Як пояснив Макрон, таким чином влада хоче мотивувати громадян робити щеплення замість регулярної здачі тестів.

До 15 вересня також зобовʼязані вакцинуватися всі медики, а також люди, які працюють у будинках для людей літнього віку або доглядають за уразливими групами населення, в іншому випадку їм заборонять працювати і перестануть платити. Офіційний представник уряду Габріель Аттал сказав, що мова йде про чотири мільйони чоловік, близько 40% з яких ще не отримали щеплення.

Влада Франції намагається прискорити вакцинацію, щоб запобігти четвертій хвилі COVID-19 на фоні поширення індійського штаму (Дельта). Наразі на цей різновид коронавірусу припадає приблизно половина випадків зараження в країні.

Раніше держсекретар МЗС Франції закликав партнерів не визнавати вакцини, зроблені в Китаї і Росії. Клеман Бок пояснив, що у французів "немає впевненості" в ефективності таких препаратів проти коронавірусу.

З 1 липня Туреччина скасувала більшість карантинних обмежень, у тому числі комендантську годину. Під забороною залишилася робота кальяну.

В Ізраїлі людей будуть вакцинувати третьою дозою Pfizer через поширення індійського штаму коронавірусу. Повторне щеплення медики рекомендують зробити через вісім тижнів після другого уколу і не раніше, ніж через чотири тижні.