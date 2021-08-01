Защищает даже от Дельты: в Эстонии создали спрей от коронавируса
Препарат под названием BioBlock успешно прошел лабораторные исследования, запатентован и разрешен к производству и продаже. Пока что он доступен только в Эстонии.
Представители компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, заявили о создании назального спрея против коронавируса BioBloc, который способен противостоять различным штаммам инфекции, включая индийский, пишет Postimees. Он разработан исследователями компании под руководством профессора Марта Устава.
По словам директора Icosagen Марта Устава-младшего, лабораторные исследования доказали эффективность препарата. Он утверждает, что спрей одинаково защищает человека как от обычного коронавируса, так и от самых опасных его вариантов, в том числе "Дельты". Последний сейчас распространяется в Эстонии, что вызывает беспокойство у властей страны. Ранее по поводу индийского штамма обеспокоенность выразила ВОЗ, отметив, что количество зараженных растет с каждым днем, и особенно тревожная динамика в бедных странах.
"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", – подчеркнул он.
Профессор Март Устав-старший говорит, что, согласно клинического исследования, антитела в назальном спрее BioBlock остаются на слизистой оболочке и обеспечивают защиту до 4 часов:
"Это натуральный продукт, распыляемый в носоглотку с разовой дозой, содержащей 80 мг бычьих антител, что в 2000 раз меньше, чем в одном стакане молока". Правда, ученый отметил, что хотя спрей не содержит лактозы, препарат не рекомендуется людям с аллергией на молочные белки.
Для разработки и дальнейшей продажи BioBlock в компании создали консорциум, включив в его состав не только своих ученых и специалистов, а также пригласили представителей фармацевтической лаборатории Chemi-Pharm, компании OÜ Teadus ja Tegu, Эстонского университета естественных наук, Тартуского университета.
Препарат уже запатентован. Он производится и продается компанией Chemi-Pharm только на территории Эстонии.
"Объемы производства растут каждую неделю и в ближайшие месяцы достигнут сотен тысяч. В частности, мы поставляем назальный спрей жителям Эстонии в аптеки Benu и электронный магазин Chemi-Pharm. Следующим шагом будет планирование экспорта в соседние страны, затем еще дальше, – рассказала Рут Олтьер, основательница Chemi-Pharm.
С юридической точки зрения BioBlock не является лекарством или медицинским устройством, однако информация на продукте и данные, указанные на упаковке, согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.
Ранее о создании спрея, убивающего коронавирус за минуту, заявляли турецкие исследователи. На его разработку они потратили два года.