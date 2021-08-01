Защищает даже от Дельты: в Эстонии создали спрей от коронавируса

Препарат под названием BioBlock успешно прошел лабораторные исследования, запатентован и разрешен к производству и продаже. Пока что он доступен только в Эстонии.

Представители компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, заявили о создании назального спрея против коронавируса BioBloc, который способен противостоять различным штаммам инфекции, включая индийский, пишет Postimees. Он разработан исследователями компании под руководством профессора Марта Устава.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам директора Icosagen Марта Устава-младшего, лабораторные исследования доказали эффективность препарата. Он утверждает, что спрей одинаково защищает человека как от обычного коронавируса, так и от самых опасных его вариантов, в том числе "Дельты". Последний сейчас распространяется в Эстонии, что вызывает беспокойство у властей страны. Ранее по поводу индийского штамма обеспокоенность выразила ВОЗ, отметив, что количество зараженных растет с каждым днем, и особенно тревожная динамика в бедных странах.

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", – подчеркнул он.

Профессор Март Устав-старший говорит, что, согласно клинического исследования, антитела в назальном спрее BioBlock остаются на слизистой оболочке и обеспечивают защиту до 4 часов:

"Это натуральный продукт, распыляемый в носоглотку с разовой дозой, содержащей 80 мг бычьих антител, что в 2000 раз меньше, чем в одном стакане молока". Правда, ученый отметил, что хотя спрей не содержит лактозы, препарат не рекомендуется людям с аллергией на молочные белки.

Для разработки и дальнейшей продажи BioBlock в компании создали консорциум, включив в его состав не только своих ученых и специалистов, а также пригласили представителей фармацевтической лаборатории Chemi-Pharm, компании OÜ Teadus ja Tegu, Эстонского университета естественных наук, Тартуского университета.

Препарат уже запатентован. Он производится и продается компанией Chemi-Pharm только на территории Эстонии.

"Объемы производства растут каждую неделю и в ближайшие месяцы достигнут сотен тысяч. В частности, мы поставляем назальный спрей жителям Эстонии в аптеки Benu и электронный магазин Chemi-Pharm. Следующим шагом будет планирование экспорта в соседние страны, затем еще дальше, – рассказала Рут Олтьер, основательница Chemi-Pharm.

С юридической точки зрения BioBlock не является лекарством или медицинским устройством, однако информация на продукте и данные, указанные на упаковке, согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.

Ранее о создании спрея, убивающего коронавирус за минуту, заявляли турецкие исследователи. На его разработку они потратили два года.