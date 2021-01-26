Ученые в Турции разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту

Впервые препарат был создан два года назад, однако ученые усовершенствовали его с помощью нанотехнологий.

Назальный спрей, который может убить коронавирус всего за одну минуту, разработали в университете Улудаг в Бурсе (Турция), сообщает издание Daily Sabah.

Препарат под названием Genoxyn был создан доцентом доктором Шехиме Темель, доктором Ахметом Сабанджи и доктором Джунейт Озакин, преподавателем кафедры медицинской микробиологииу университета Улудаг.

По словам Сабанджи, он проводил свои исследования по защите от болезней еще до пандемии коронавируса.

"Вместе с Джуйнет Озакин мы показали, что раствор обладает антибактериальной активностью, и после начала пандемии мы подумали о том, что можем доработать его, чтобы способствовать борьбе с Covid-19. Мы усовершенствовали новый оральный и назальный спрей и отправили на тесты на биосовместимость", – пояснил он.

Он подчеркнул, что чаще всего вирус попадает в организм через нос и рот. Новый раствор уничтожает его за очень короткий срок, предотвращая проникновение в клетки организма.

Его коллега Шехиме Гюльсюн Темел добавила, что спрей не повреждает эпителиальные клетки людей на слизистых оболочках:

"Мы даже показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, это означает, что его безопасно использовать, поскольку он не вредит клеткам человека".

Впервые этот препарат был создан еще два года назад. После того, как он был усовершенствован с применением нанотехнологий, его действие стало более постоянным. Изначально спрей разрабатывали для лечения распространенных вирусов, однако когда началась пандемия Covid-19, оказалось, что он оказывает прямое действие на инфекцию.

Тем временем в США ученые готовятся модернизировать вакцины против новых штаммов коронавируса, которые сейчас циркулируют в Великобритании и Южной Африке. Фармацевтическая компания Moderna заявила, что ее вакцина против Covid-19 работает против всех штаммов, но разрабатывается новая форма для использования в качестве ревакцинации.