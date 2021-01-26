Учені в Туреччині розробили спрей, що вбиває коронавірус за хвилину

Вперше препарат був створений два роки тому, проте вчені вдосконалили його за допомогою нанотехнологій.

Назальний спрей, який може вбити коронавірус усього за одну хвилину, розробили в університеті Улудаг у Бурсі (Туреччина), повідомляє видання Daily Sabah.

Препарат під назвою Genoxyn був створений доценткою докторкою Шехіме Темель, доктором Ахметом Сабанджі та доктором Джунейтом Озакіном, викладачем кафедри медичної мікробіології університету Улудаг.

За словами Сабанджі, він проводив свої дослідження щодо захисту від хвороб ще до пандемії коронавірусу.

"Разом із Джуйнетом Озакіним ми показали, що розчин має антибактеріальну активність, і після початку пандемії ми подумали про те, що можемо доопрацювати його, щоб сприяти боротьбі з Covid-19. Ми вдосконалили новий оральний та назальний спрей і відправили на тести на біосумісність", — пояснив він.

Він підкреслив, що найчастіше вірус потрапляє в організм через ніс і рот. Новий розчин знищує його за дуже короткий термін, запобігаючи проникненню в клітини організму.

Його колега Шехіме Гюльсюн Темель додала, що спрей не пошкоджує епітеліальні клітини людей на слизових оболонках:

"Ми навіть показали, що він надає лікувальну дію на ці клітини. Отже, це означає, що його безпечно використовувати, оскільки він не шкодить клітинам людини".

Уперше цей препарат був створений ще два роки тому. Після того, як він був удосконалений із застосуванням нанотехнологій, його дія стало більш постійною. Спочатку спрей розробляли для лікування поширених вірусів, проте коли почалася пандемія Covid-19, виявилося, що він надає пряму дію на інфекцію.

Тим часом у США вчені готуються модернізувати вакцини проти нових штамів коронавірусу, які зараз циркулюють у Великобританії та Південній Африці. Фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина проти Covid-19 працює проти всіх штамів, але розробляється нова форма для використання як ревакцинації.