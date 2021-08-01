Захищає навіть від Дельти: в Естонії створили спрей від коронавірусу

Препарат під назвою BioBlock успішно пройшов лабораторні дослідження, запатентований і дозволений до виробництва і продажу. Поки що він доступний тільки в Естонії.

Представники компанії Icosagen, що займається генною інженерією, заявили про створення назального спрею проти коронавірусуа BioBloc, що здатен протистояти різним штамам інфекції, включаючи індійський, пише Postimees. Він розроблений дослідниками компанії під керівництвом професора Марта Устава.

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За словами директора Icosagen Марта Устава-молодшого, лабораторні дослідження довели ефективність препарату. Він стверджує, що спрей однаково захищає людину як від звичайного коронавірусу, так і від найнебезпечніших його варіантів, зокрема "Дельти". Останній зараз поширюється в Естонії, що викликає занепокоєння у влади країни. Раніше з приводу індійського штаму стурбованість висловила ВООЗ, зазначивши, що кількість заражених росте щодня, й особливо тривожна динаміка в бідних країнах.

"Разом із нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і проактивно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення", – підкреслив він.

Професор Март Устав-старший каже, що, відповідно до клінічного дослідження, антитіла в назальному спреї BioBlock залишаються на слизовій оболонці і забезпечують захист до 4 годин:

"Це натуральний продукт, що розпорошується в носоглотку з разовою дозою, яка містить 80 мг бичачих антитіл, що у 2000 разів менше, ніж в одній склянці молока". Правда, вчений зазначив, що хоча спрей не містить лактози, препарат не рекомендується людям з алергією на молочні білки.

Для розробки і подальшого продажу BioBlock в компанії створили консорціум, включивши до його складу не тільки своїх вчених і фахівців, а також запросили представників фармацевтичної лабораторії Chemi-Pharm, компанії OÜ Teadus ja Tegu, Естонського університету природничих наук, Тартуського університету.

Препарат уже запатентований. Він виробляється і продається компанією Chemi-Pharm тільки на території Естонії.

"Обсяги виробництва зростають щотижня і в найближчі місяці досягнуть сотень тисяч. Зокрема, ми поставляємо назальний спрей жителям Естонії в аптеки Benu і електронний магазин Chemi-Pharm. Наступним кроком буде планування експорту в сусідні країни, потім ще далі, –— розповіла Рут Олтьер, засновниця Chemi-Pharm.

З юридичної точки зору BioBlock не є ліками або медичним пристроєм, проте інформація на продукті і дані, зазначені на упаковці, узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я.

Раніше про створення спрея, який вбиває коронавірус за хвилину, заявляли турецькі дослідники. На його розробку вони витратили два роки.