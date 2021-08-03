"Приближается к домам": в Греции объявили эвакуацию из-за бушующих пожаров (видео)

Последние два дня в стране фиксируют рекордную температуру за последние 30 лет. Воздух прогрелся до 46 градусов по Цельсию.

Пожары в Греции спровоцировали эвакуацию местных жителей в северных районах пригорода села Варибоби неподалеку от Афин. Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.com

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Из-за отсутствия осадков, а также высокой температуры воздуха, пожар в Греции распространился в трех направлениях. В частности — на Ано Варибоби, где находятся центры верховой езды и Адамес. Власти перекрыли участок национальной автомагистрали рядом, а также эвакуировало десятки домов, в том числе детский лагерь. Около 80 детей доставили автобусом до ближайшей станции метро, где их забрали родителей.

Управление гражданской защиты призывает людей закрывать окна и дымоходы, чтобы дым не попадал в дома.

"Ситуация не очень хорошая. Огонь направляется в Варибоби и очень близко приближается к домам", — говорит мэр Ахарнона (район северных Афин, — Фокус).

Как передает агентство новостей AJ+, в стране зафиксировали самую высокую температуру воздуха за последние 30 лет. Температура воздуха поднялась до уровня 46 градусов по Цельсию. Всего в стране за сутки появилось 56 новых очагов лесного возгорания.

Напомним, в Греции пожары начались 1 августа, они охватили курортный полуостров Пелопоннес. К тушению привлекли 145 пожарных, 50 машин и авиацию.