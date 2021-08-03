"Наближається до будинків": у Греції оголосили евакуацію через бурхливі пожежі (відео)

Останні два дні в країни фіксують рекордну температуру за останні 30 років. Температура повітря піднялася до 46 градусів за Цельсієм.

Пожежі в Греції спровокували евакуацію місцевих жителів у північних районах передмістя села Варібобі неподалік від Афін. Про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.com

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Через відсутність опадів, а також високу температуру повітря, пожежа в Греції поширилася в трьох напрямках. Зокрема — на Ано Варібобі, де розташовані центри верхової їзди й Адамес. Влада перекрила ділянку національної автомагістралі поруч, а також евакуювала десятки будинків, зокрема дитячий табір. Близько 80 дітей доставили автобусом до найближчої станції метро, де їх забрали батьків.

Управління цивільного захисту закликає людей зачиняти вікна і димоходи, щоб дим не потрапляв у будинки.

"Ситуація не дуже хороша. Вогонь направляється у Варібобі і дуже близько до будинків", — говорить мер Ахарнона (район північних Афін, — Фокус).

Як передає агентство новин AJ +, у країні зафіксували найвищу температуру повітря за останні 30 років. Температура повітря піднялася до рівня 46 градусів за Цельсієм. Усього в країні за добу з'явилося 56 нових осередків лісової пожежі.

Нагадаємо, у Греції пожежі почалися 1 серпня, вони охопили курортний півострів Пелопоннес. До гасіння залучили 145 пожежників, 50 машин і авіацію.