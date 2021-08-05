Неподалеку от Минска: в Беларуси строят концлагерь для политзаключенных, — CNN (видео)

Найденный журналистами комплекс расположен на территории бывшего ракетного хранилища, которое занимает 80 гектаров. А при въезде табличка "Въезд запрещен".

Возможный концлагерь для политических заключенных был обнаружен американскими журналистами в часе езды от столицы Беларуси недалеко от поселка Новоколосово. Об этом в своей публикации рассказывает CNN со ссылкой на видео и показания очевидцев.

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Комплекс зданий, напоминающий концлагерь, расположен на территории бывшего советского ракетного хранилища, занимающего более 80 гектаров.

"Три ряда электрифицированного забора. Новые камеры видеонаблюдения. Военная охрана и табличка "Въезд запрещен". Окна с решетками и светоотражающими стеклами и недавно отремонтированные бараки. Здесь пусто", — сообщают журналисты.

Белорусские оппозиционеры уже давно выражали опасения касательно того, что режим Лукашенко может прибегнуть к настолько крайним мерам. Также растет беспокойство по поводу новой волны репрессий и арестов в ответ на годовщину протестов, которые всколыхнули Беларусь после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Протесты могут повториться после конституционного референдума, запланированного на конец 2021-го, или начало 2022 года, отмечает CNN.

К внутренним помещениям лагеря у поселка Новоколосово журналистам доступ получить не удалось, также они не могут утверждать, что за тремя рядами забора в данный момент содержаться заключенные.

Однако местные жители называют объект "лагерем". Один из них рассказал, что наткнулся на военных, когда подошел слишком близко к забору.

"Мой друг Саша, строитель, рассказал мне, что он занимался ремонтом в этом месте. Здесь три ряда забора под напряжением с колючей проволокой. Я собирал рядом грибы, когда ко мне подошел военный и сказал, что я не могу здесь находиться", — рассказал житель Новоколосово. Его слова подтвердили еще двое свидетелей, столкнувшихся с охранниками.

[ + – ] Лагерь, построенный в беларусской глубинке Фото: Скриншот

Франак Вечерко, старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, уже заявил, что не удивлен.

"Неудивительно, что президент Александр Лукашенко пытается построить что-то вроде обычного лагеря для заключенных, потому что грядет новая волна протестов. В любом случае это может быть спровоцировано его заявлениями, может быть спровоцировано экономической ситуацией. Но это случится. Он это понимает, и он хочет быть готовым", — заявил Вечерко

В августе 2020 года белорусские диссиденты заявили, что полиция продержала их несколько дней во временном лагере для заключенных, построенном в некоем санатории.

[ + – ] Задержание протестующих на митинге Фото: TUT.BY

Двумя месяцами позже объединение бывших сотрудников силовых ведомств страны BYPOL ​​опубликовало запись, которая якобы была сделана с участием заместителя министра внутренних дел Николая Карпянкова. Тот заявлял, что было поручено создать лагеря.

"Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано: разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой… для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, там чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится", — рассказывал Карпенков.

Правительство Беларуси назвало аудиозаписи "фейком" и не ответило на запрос CNN о комментариях к этой статье.

Напомним, две белорусские легкоатлетки: Яна Максимова и Кристина Тимановская отказались возвращаться домой из Токио, куда они прибыли на Олимпиаду. Тимановскую пытались вывезти из Японии насильно.