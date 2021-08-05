Неподалік Мінська: в Білорусі будують концтабір для політв'язнів, — CNN (відео)

Знайдений журналістами комплекс розташований на території колишнього ракетного сховища, яке займає 80 гектарів. А при в'їзді табличка "В'їзд заборонений".

Можливий концтабір для політичних в'язнів був знайдений американськими журналістами в годині їзди від столиці Білорусі недалеко від селища Новоколосово. Про це в своїй публікації розповідає CNN із посиланням на відео та свідчення очевидців.

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Комплекс будівель, що нагадує концтабір, розташований на території колишнього радянського ракетного сховища, що займає більше 80 гектарів.

"Три ряди електрифікованого забору. Нові камери відеоспостереження. Військова охорона і табличка "В'їзд заборонений". Вікна з ґратами і світловідбивальними стеклами і нещодавно відремонтовані бараки. Тут порожньо", — повідомляють журналісти.

Білоруські опозиціонери вже давно висловлювали побоювання щодо того, що режим Лукашенка може вдатися до настільки крайніх заходів. Також зростає занепокоєння з приводу нової хвилі репресій та арештів у відповідь на річницю протестів, які сколихнули Білорусь після президентських виборів 9 серпня 2020 року.

Протести можуть повторитися після конституційного референдуму, запланованого на кінець 2021-го, або початок 2022 року, зазначає CNN.

До внутрішніх приміщень табору біля селища Новоколосово журналістам доступ отримати не вдалося, також вони не можуть стверджувати, що за трьома рядами паркану наразі містяться ув'язнені.

Однак місцеві жителі називають об'єкт "табором". Один із них розповів, що натрапив на військових, коли підійшов надто близько до паркану.

"Мій друг Саша, будівельник, розповів мені, що він займався ремонтом у цьому місці. Тут три ряди паркану під напругою з колючим дротом. Я збирав поруч гриби, коли до мене підійшов військовий і сказав, що я не можу тут знаходитися", — розповів житель Новоколосово. Його слова підтвердили ще двоє свідків, які зіштовхнулися з охоронцями.

[ + – ] Табір, побудований в білоруській глибинці Фото: Скриншот

Франак Вечерко, старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, вже заявив, що не здивований.

"Не дивно, що президент Олександр Лукашенко намагається побудувати щось на кшталт звичайного табору для ув'язнених, тому що гряде нова хвиля протестів. У будь-якому випадку це може бути спровоковано його заявами, може бути спровоковано економічною ситуацією. Але це трапиться. Він це розуміє, і він хоче бути готовим", — заявив Вечерко.

У серпні 2020 року білоруські дисиденти заявили, що поліція протримала їх кілька днів у тимчасовому таборі для в'язнів, побудованому в якомусь санаторії.

[ + – ] Затримання протестувальників на мітингу Фото: TUT.BY

Двома місяцями пізніше об'єднання колишніх співробітників силових відомств країни BYPOL опублікувало запис, який нібито був зроблений за участю заступника міністра внутрішніх справ Миколи Карпянкова. Той заявляв, що було доручено створити табори.

"Створюється база даних. У цій базі даних, хто потрапив вдруге, той повинен там і залишитися. Сказано: розробити, зробити табір, ну не для військовополонених, не для інтернованих навіть, а табір для особливо гострокопитних такий... для відселення. І поставити колючий дріт, виходить, по периметру. Два приміщення зробити: топка — поверх, годували — поверх, там щоб працювали. Але там їх тримати, поки все не заспокоїться", — розповідав Карпенків.

Уряд Білорусі назвав аудіозаписи "фейком" і не відповів на запит CNN про коментарі до цієї статті.

Нагадаємо, дві білоруські легкоатлетки: Яна Максимова і Христина Тимановська відмовилися повертатися додому з Токіо, куди вони прибули на Олімпіаду. Тимановську намагалися вивезти з Японії насильно.