Подозревают некачественный корм. В Британии сотни кошек умерли от редкого заболевания

По официальной информации, не менее 330 животных погибли от кошачьей панцитопении.

По меньшей мере 330 кошек в Великобритании умерли от редкой болезни, которая может быть связана с токсинами в кормах для этих животных, сообщает Королевский ветеринарный колледж.

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Называется эта болезнь панцитопенией, при ней количество красных кровяных телец, лейкоцитов и тромбоцитов быстро уменьшается и приводит к серьезным заболеваниям.

По состоянию на понедельник, 2 августа, было зарегистрировано по меньшей мере 528 случаев кошачьей панцитопении. При этом, уровень смертности среди зарегистрированных случаев составляет 63,5%, а фактическое количество случаев, скорее всего, намного выше.

Впервые ветеринарный колледж забил тревогу в связи с резким всплеском случаев тяжелой панцитопении у кошек в конце мая. Однако, и на сегодняшний день причина смертей официально не установлена.

Колледж совместно с Агентством по пищевым стандартам Великобритании расследует случаи смертей кошек и возможные причины.

Агентства изучают несколько брендов кормов для кошек, в том числе гипоаллергенные корма Sainsbury, Pets at Home's Applaws и AVA. Предполагается, что вспышка панцитопении может быть связана с отозванными продуктами для кошек.

"Наши исследования продолжаются, и мы все еще собираем данные от практикующих ветеринаров, а также тестируем образцы продуктов питания, связанные с пораженными и здоровыми кошками, чтобы определить значимость этих результатов", – сказано в заявлении ветеринарного колледжа.

Отозванные с продажи бренды сухих кормов для кошек были произведены компанией "Fold Hill Foods". Представитель компании заявил, что нет никаких окончательных доказательств, подтверждающих связь между продуктами питания и панцитопенией.

"Как и владельцы кошек, мы полностью понимаем, насколько неприятна и напряжена эта ситуация, и необходимо срочно установить, почему в Великобритании наблюдается рост случаев панцитопении", – сказал он.

16 июля Агентство по пищевым стандартам сообщило, что присутствие микотоксинов было выявлено в "небольшом количестве образцов отозванного корма для кошек, протестированных на сегодняшний день".

Микотоксины — это токсичные соединения, которые естественным образом вырабатываются некоторыми видами грибов. Они могут расти на различных культурах, таких как зерновые и овощи, и появляться на крупах, орехах и сухофруктах.

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