Підозрюють неякісний корм. У Британії сотні кішок померли від рідкісного захворювання

За офіційною інформацією, не менше 330 тварин загинули від котячої панцитопенії.

Щонайменше 330 кішок у Великобританії померли від рідкісної хвороби, яка може бути пов'язана з токсинами в кормах для цих тварин, повідомляє Королівський ветеринарний коледж.

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Називається ця хвороба панцитопенією, при ній кількість червоних кров'яних тілець, лейкоцитів і тромбоцитів швидко зменшується і призводить до серйозних захворювань.

Станом на понеділок, 2 серпня, були зареєстровані щонайменше 528 випадків котячої панцитопенії. При цьому, рівень смертності серед зареєстрованих випадків становить 63,5%, а фактична кількість випадків, швидше за все, набагато вища.

Вперше ветеринарний коледж забив на сполох у зв'язку з різким спалахом випадків важкої панцитопенії у кішок наприкінці травня. Однак, і на сьогоднішній день причина смертей офіційно не встановлена.

Коледж спільно з Агентством із харчових стандартів Великобританії розслідує випадки смертей кішок і можливі причини.

Агентства вивчають кілька брендів кормів для кішок, зокрема гіпоалергенні корми Sainsbury, Pets at Home's Applaws і AVA. Передбачається, що спалах панцитопенії може бути пов'язаний з відкликаними продуктами для кішок.

"Наші дослідження тривають, і ми все ще збираємо дані від ветеринарів-практиків, а також тестуємо зразки продуктів харчування, пов'язані з ураженими і здоровими кішками, щоб визначити значимість цих результатів", — сказано в заяві ветеринарного коледжу.

Відкликані з продажу бренди сухих кормів для кішок були зроблені компанією "Fold Hill Foods". Представник компанії заявив, що немає ніяких остаточних доказів, що підтверджують зв'язок між продуктами харчування і панцитопенією.

"Як і власники кішок, ми повністю розуміємо, наскільки неприємна і напружена ця ситуація, і необхідно терміново встановити, чому у Великобританії спостерігається зростання випадків панцитопенії", — сказав він.

16 липня Агентство з харчових стандартів повідомило, що присутність мікотоксинів була зафіксована в "невеликій кількості зразків відкликаного корму для кішок, протестованих на сьогоднішній день".

Мікотоксини — це токсичні сполуки, які природним способом виробляються деякими видами грибів. Вони можуть рости на різних культурах, таких як зернові й овочі, і з'являтися на крупах, горіхах і сухофруктах.

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