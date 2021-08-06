Самая одинокая медведица в мире умерла через несколько месяцев после спасения (фото, видео)

Медведица Джамболина более 10 лет прожила в клетке в одном из цирков в Крыму и была спасена зоозащитниками в декабре прошлого года. Ее перевезли в заповедник в Альпах, где она впервые почувствовала вкус свободы.

12-летняя европейская бурая медведица по кличке Джамболина, которая практически всю жизнь, за исключением нескольких последних месяцев, прожила в крымском цирке, умерла во время операции, сообщили в Facebook представители медвежьего заповедника в Альпах под названием Arosa Bärenland.

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"С тяжелыми сердцами и глубоко разочарованные вынуждены сообщить вам, что Джамболина скончалась внезапно и неожиданно незадолго до операции в Arosa Bear Land. Вскоре после того, как Джамболина получила анестетический укол, дыхание прекратилось по необъяснимым причинам, и ее не удалось спасти, несмотря на все реанимационные меры. Сейчас мы выясняем, что является причиной смерти Джамболины. Мы будем держать вас в курсе событий", – говорится в сообщении.

[ + – ] Джамболина последние несколько месяцев жила практически на воле Фото: Arosa Bärenland

СМИ назвали Джамболину "самым одиноким медведем в мире" после того, как узнали ее историю. Животное появилось на свет в 2009 году в крымском зоопарке. Ее родителями были медведи, содержащиеся в неволе.

"В возрасте всего нескольких недель ее забрали от матери и продали в цирк, где ее держали в маленькой клетке и учили выполнять трюки для толпы, используя методы, которые, по словам защитников животных, равносильны пыткам", – пишет Daily Mail.

Животное прожило в клетке более десяти лет, никогда не видя ни одного медведя, и ей не позволяли вести себя естественным образом. Однако все изменилось с приходом пандемии коронавируса, из-за чего цирк больше не мог устраивать представления. С марта прошлого года Джамболина жила в металлической клетке площадью всего несколько квадратов, которая стояла в частном гараже. Из-за таких условий содержания ее состояние начало ухудшаться, и хозяин взялся подыскивать ей новое место жительства, поскольку не мог себе позволить кормить ее и лечить.

Благотворительная организация Four Paws ("Четыре лапы") решила спасти медведицу. Изначально ее хотели отправить в Домажир во Львовской области, где находится реабилитационный центр для медведей, пострадавших от рук человека. Однако сделать этого не получилось, поскольку там не было места: в приюте уже жили 22 медведя. Поэтому Джамболине начали искать место за границей.

Таким местом оказался заповедник Arosa Bärenland, который находится в городе Ароза в швейцарском кантоне Граубюнден. В открытом в 2018 году заповеднике, название которого переводится как "Медвежий край", уже жили двое медведей, Амелия и Меймо, тоже привезенные из-за границы.

8 декабря прошлого года Джамболине дали успокоительное и погрузили в ящик, чтобы отвезти в Швейцарию. Путь в 2400 км команда преодолела за четыре дня, провезя животное через Польшу, Германию, Австрию и доставив, наконец, в Швейцарию.

По словам персонала заповедника, поначалу медведица "нервничала и робела", но вскоре перебралась в свой новый горный дом, где купалась в озерах и бегала по полям.

Несмотря на то, что она никогда не впадала в спячку в неволе, естественные инстинкты Джамболины быстро сработали, и она впервые за свою жизнь уснула в декабре, проспав до мая.

Проснувшись, медведица познакомилась с первым в своей жизни медведем – самцом по имени Меймо, который также жил в заповеднике с тех пор, как его спасли из плена в албанском городе Шкодра в феврале 2019 года.

[ + – ] Знакомство Джамболины и Меймо

Сотрудники заповедника рассказывали о буднях Джамболины в соцсетях и отмечали ее явный прогресс. Смерть животного стала потрясением не только для них, но и для пользователей, которые следили за жизнью медведицы.

Напомним, в Ужгороде неравнодушные люди спасли енота, которого кто-то нарочно замуровал между двумя домами. Теперь он живет в местном экзотариуме.