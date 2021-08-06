Найбільш одинока ведмедиця у світі померла через кілька місяців після порятунку (фото, відео)

Ведмедиця Джамболіна понад 10 років прожила в клітці в одному з цирків у Криму і була врятована зоозахисниками в грудні минулого року. Її перевезли в заповідник в Альпах, де вона вперше відчула смак свободи.

12-річна європейська бура ведмедиця на прізвисько Джамболіна, яка практично все життя, за винятком кількох останніх місяців, прожила в кримському цирку, померла під час операції, повідомили у Facebook представники ведмежого заповідника в Альпах під назвою Arosa Bärenland.

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"З важкими серцями і глибоко розчаровані змушені повідомити вам, що Джамболіна померла раптово і несподівано незадовго до операції в Arosa Bear Land. Незабаром після того, як Джамболіна отримала анестетичний укол, дихання припинилося з нез'ясовних причин, і її не вдалося врятувати, незважаючи на всі реанімаційні заходи. Наразі ми з'ясовуємо, що є причиною смерті Джамболіни. Ми будемо тримати вас у курсі подій", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Джамболіна останні кілька місяців жила практично на волі Фото: Arosa Bärenland

ЗМІ назвали Джамболіну "найбільш одиноким ведмедем у світі" після того, як дізналися її історію. Тварина з'явилася на світ у 2009 році в кримському зоопарку. Її батьками були ведмеді в неволі.

"У віці всього декількох тижнів її забрали від матері і продали в цирк, де її тримали в маленькій клітці і вчили виконувати трюки для натовпу, використовуючи методи, які, за словами захисників тварин, рівносильні тортурам", — пише Daily Mail.

Тварина прожила в клітці понад десять років, ніколи не бачачи жодного ведмедя, і їй не дозволяли поводити себе природним чином. Однак, усе змінилося з приходом пандемії коронавірусу, через що цирк більше не міг влаштовувати вистави. З березня минулого року Джамболіна жила в металевій клітці площею всього кілька квадратів, яка стояла в приватному гаражі. Через такі умови утримання її стан почав погіршуватися, і господар взявся підшукувати їй нове місце проживання, оскільки не міг собі дозволити годувати її і лікувати.

Благодійна організація Four Paws ("Чотири лапи") вирішила врятувати ведмедицю. Спочатку її хотіли відправити в Домажир у Львівській області, де є реабілітаційний центр для ведмедів, які постраждали від рук людини. Однак, зробити цього не вийшло, оскільки там не було місця: у притулку вже жили 22 ведмеді. Тому Джамболіні почали шукати місце за кордоном.

Таким місцем виявився заповідник Arosa Bärenland, який розташований у місті Ароза в швейцарському кантоні Граубюнден. У відкритому у 2018 році заповіднику, назва якого перекладається як "Ведмежий край", уже жили двоє ведмедів, Амелія і Меймен, теж привезені з-за кордону.

8 грудня минулого року Джамболіні дали заспокійливе і повантажили в ящик, щоб відвезти до Швейцарії. Шлях у 2400 км команда подолала за чотири дні, провозячи тварину через Польщу, Німеччину, Австрію і діставшись нарешті до Швейцарії.

За словами персоналу заповідника, спочатку ведмедиця "нервувала і боялася", але незабаром перебралася у свій новий гірський будинок, де купалася в озерах і бігала по полях.

Незважаючи на те, що вона ніколи не впадала в сплячку в неволі, природні інстинкти Джамболіни швидко спрацювали, і вона вперше за своє життя заснула в грудні, проспавши до травня.

Прокинувшись, ведмедиця познайомилася з першим у своєму житті ведмедем — самцем по імені Меймен, який також жив у заповіднику з тих пір, як його врятували з полону в албанському місті Шкодра в лютому 2019 року.

[ + – ] Знайомство Джамболіни і Меймена

Співробітники заповідника розповідали про будні Джамболіни в соцмережах і відзначали її явний прогрес. Смерть тварини стала потрясінням не лише для них, але і для користувачів, які стежили за життям ведмедиці.

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