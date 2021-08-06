"Прятал головы": "Тесак" Марцинкевич перед смертью признался, что причастен к убийствам (видео)

Ныне покойный русский националист сдал не только себя, но и своих подельников. Речь шла об убийствах в начале "нулевых".

В пятницу, 6 августа, в сети появилось видео, на котором "Тесак" Максим Марцинкевич признается в причастности к убийствам в начале "нулевых". По его словам, он прятал части тел людей. Видео опубликовано на YouTube.

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На кадрах мужчина рассказывает о том, как происходили убийства начала 2000-х годов, а также о причастных к ним лицах.

Среди прочего, как сообщает "Коммерсант", Марцинкевич называет участниками преступлений двух мигрантов в Гольяново в декабре 2003 года — лидера "Русской цели" Семена "Буса" Токмакова и Максима Хотулева. Примечательно, что среди участников других убийств Марцинкевич называет себя, Павла Мышкина (Хрулева), а также Михаила Можаева и Артема "Костыля" Костылева.

Люди, о которых идет речь, были задержаны в декабре 2020 года. Они фигурируют в делах об этнических убийствах (пункты "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК). Им грозит тюремное наказание — вплоть до пожизненного. Можаев и Костылев покончили с собой на момент задержаний.

Кто такой Тесак-Марцинкевич?

По данным Следственного комитета России Марцинкевич заявил, что "начал убивать приезжих в Москву с 19 лет". Речь идет о гастарбайтерах.

"Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов", — заявили российские правоохранители.

В нулевых Марцинкевич организовал движение "Оккупай-педофиляй", члены которого занимались избиением и унижением людей, которых считали педофилами. Как утверждают участники движения, своих "жертв" организация находила через Интернет и знакомилась с ними от имени несовершеннолетних. После этого "жертвам" предлагали встретиться. На встречу приходили сам Марцинкевич и несколько участников движения. Все издевательства, включая обливание мочой, фиксировались на видео, а затем видеоролики размещались в Интернете. Правоохранительные органы не реагировали, оставляя действия участников движения безнаказанными.

Как сообщалось ранее, неонацист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой в СИЗО Челябинска. Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО.

Напомним, вечером 5 июля 19-ти летнего солдата-срочника 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ нашли повешенным на отчужденной территории.