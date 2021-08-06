"Ховав голови": "Тесак" Марцинкевич перед смертю зізнався, що причетний до вбивств (відео)

Нині покійний російський націоналіст здав не тільки себе, але й своїх співучасників. Ішлося про вбивства на початку "нульових".

У п'ятницю, 6 серпня, у мережі з'явилося відео, на якому "Тесак" Максим Марцинкевич зізнається в причетності до вбивств на початку "нульових". За його словами, він ховав частини тіл людей. Відео опубліковано на YouTube.

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На кадрах чоловік розповідає про те, як відбувалися вбивства початку 2000-х років, а також про причетних до них осіб.

Серед іншого, як повідомляє "Комерсант", Марцинкевич називає учасниками злочинів двох мігрантів в Гольяново в грудні 2003 року — лідера "Русской цели" Семена "Буса" Токмакова та Максима Хотулєва. Примітно, що серед учасників інших вбивств Марцинкевич називає себе, Павла Мишкіна (Хрулєва), а також Михайла Можаєва й Артема "Костиля" Костильова.

Люди, про яких йдеться, були затримані в грудні 2020 року. Вони фігурують у справах про етнічні вбивства (пункти "а", "ж", "л" частини 2 статті 105 КК). Їм загрожує тюремне покарання — аж до довічного. Можаєв і Костильов наклали на себе руки на момент затримань.

Хто такий Тесак-Марцинкевич?

За даними Слідчого комітету Росії Марцинкевич заявив, що "почав вбивати приїжджих у Москву з 19 років". Йдеться про гастарбайтерів.

"Всі ці записи в нас є. Він на них повністю розкаюється та засуджує свої вчинки, скоєні в минулому, будучи прихильником націоналістичних поглядів", — заявили російські правоохоронці.

У нульових Марцинкевич організував рух "Оккупай-педофіляй", члени якого займалися побиттям і приниженням людей, яких вважали педофілами. Як стверджують учасники руху, своїх "жертв" організація знаходила через Інтернет і знайомилася з ними від імені неповнолітніх. Після цього "жертвам" пропонували зустрітися. На зустріч приходили сам Марцинкевич і кілька учасників руху. Всі знущання, включаючи обливання сечею, фіксувалися на відео, а потім відеоролики розміщувалися в Інтернеті. Правоохоронні органи не реагували, залишаючи дії учасників руху безкарними.

Як повідомлялося раніше, неонацист Максим Марцинкевич, відомий на прізвисько Тесак, наклав на себе руки в СІЗО Челябінська. Марцинкевич залишив передсмертну записку, в якій заявив, що не хоче завдавати неприємностей адміністрації СІЗО.

Нагадаємо, ввечері 5 липня 19-ти річного солдата-строковика 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знайшли повішеним на відчуженій території.