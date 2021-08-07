Итальянец признался в убийстве украинки Кристины Новак под Пизой

Друг жениха погибшей Франческо Люпино долго отрицал вину, однако теперь согласился сотрудничать со следователями, собравшими веские улики.

Татуировщик Франческо Люпино признался в убийстве украинки Кристины Новак в Италии. Об этом сообщило издание "Українська газета.IT".

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Во время допроса, который состоялся 17 июня, подозреваемый признал свою вину в присутствии адвоката. Отмечается, что мужчина долго отрицал свою причастность к смерти девушки, но сдался спустя 9-часового разговора с правоохранителями. Он также согласился сотрудничать с полицией и раскрыть все детали, необходимые для расследования.

Сейчас Франческо Люпино находится в тюрьме Дон Боско в городе Пиза. Его арестовали 23 марта после того, как следователи нашли веские доказательства убийства девушки. В мае тело погибшей обнаружили в заброшенном фермерском домике.

[ + – ] Франческо Люпин

По информации источника, 29-летняя Кристина Новак приехала в Италию по туристической визе к своему жениху-бизнесмену Айраму Гонсалесу и устроилась на работу в ночном клубе в городе Альтопашо. Незадолго до исчезновения полиция арестовала 41-летнего бойфренда украинки за хранение наркотиков и оружия. Как отмечает сайт Qui News Valdera, в момент задержания Кристина находилась на вилле своего парня.

[ + – ] Кристина Новак и ее бойфренд Айрам Гонсалес Фото: Instagram

В комиссариате Кристина Новак дала показание по поводу своего жениха, однако следствие признало ее непричастной к возможным преступлениям. После возвращения домой она звонила своей маме и подруге, а после перестала выходить на связь.

Как передает портал "Украинский центр в Италии", последний раз ее видели живой в городе Кастельфранко ди Сото неподалеку от Пизы. Мама девушки, проживающая в Украине, несколько дней не могла связаться с дочкой, а потому обратилась в правоохранительные органы через юридическую фирму в Риме.

"Украинская газета" пишет, что 1 ноября сосед Франческо Люпино настырно звонил Кристине в домофон, однако девушка не вышла и ответила ему неприличным жестом — свидетелем этой картины стал другой сосед. 2 ноября телефон украинки отключился. По просьбе матери, две знакомые поехали проверить девушку, но дома была только ее любимая собака Каспер. 9 ноября полиция начала расследовать пропажу Кристины. Документы остались дома, поэтому следователи отбросили версию о добровольном переезде и открыли дело о похищении.

[ + – ] Кристина Новак с мамой Инной Фото: Вконтакте

В другом материале "Украинская газета" написала, что бизнесмен Айрам Гонсалес и татуировщик Франческо Люпино познакомились в феврале 2020 года и вскоре занялись наркобизнесом. Франческо в прошлом был осуждет за международный оборот наркотиков и жестокое обращение с бывшей женой. Его описывают как жестокого человека, который всегда носил с собой оружие. Кристина знала о делах своего парня с Франческо Люпино и требовала их прекратить. Известно также, что в июле 2020 года Франческо Люпино застрелил собаку Айрама Гонсалеса на глазах у Новак.

Позже во время обыска дома следователи обнаружили следы крови, экспертиза установила, что она принадлежит Кристине. Кто-то убрал место преступления, поэтому улики обнаружили не сразу. Полицейские также заметили в стене царапину с фрагментом металла, который совпал с пулей, найденной в черепе убитой собаки. Баллистический анализ гидьзы, найденной возле места захоронения питомца показал, что она была выпущена из пистолета Tanfoglio, который всегда носил при себе Франческо Люпино. Факт владения оружием подтвердили свидетели и фотография, сделанная в августе 2020 года.

Предполагается, что Франческо Люпино и его девушка заявили, будто три дня провели вместе, однако голосовые и текстовые сообщения на их телефонах опровергли их слова, а также показали — подозреваемый и жертва были рядом в ночь с 1 на 2 ноября. Как стало известно "Украинской газете", 3 ноября свидетели заметили Франческо Люпино, загружавшего большие мусорные мешки в машину, в это же время включился телефон Кристины. Следователи проверили камеры видеонаблюдения по маршруту перемещения смартфона и зафиксировали автомобиль Аiat Аreemont который принадлежал подозреваемому. Таким образом следователи установили, что устройство находилось в машине.

Ранее сообщали, что украинская модель погибла поссле ссоры с бойфрендом в Турции. 33-летняя уроженка города Сумы Анжелика Срабьянц свалилась с балкона на пятом этаже, смерть наступила по дороге в больницу.