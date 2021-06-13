В Турции после ссоры с бойфрендом погибла украинская модель Анжелика Срабьянц, - СМИ

Возлюбленный девушки утверждал, что она была склонна к суициду. По информации СМИ, в их жилище нашли наркотики.

В Стамбуле, столице Турции, при загадочных обстоятельствах погибла 33-летняя украинка из Сум Анжелика Срабьянц. Она выпала из балкона пятого этажа жилкомплекса и погибла в машине скорой помощи по дороге в медучреждение. Незадолго до этого у нее произошла ссора с ее парнем и сожителем Бураком Эрджаном, который занимается дрессировкой собак, рассказывает издание "Страна".

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Отмечается, что вечером 11 июня пара кушала и пила алкоголь в ресторане. По информации журналистов, во время поездки домой между ними начался конфликт на почве ревности, в ходе которого Срабьянц ударила Эрджана в лицо и рассекла ему бровь.

После этого, судя по камерам видеонаблюдения, девушка пошла за своим парнем в лифт без обуви. Что происходило в самой квартире известно лишь со слов Эрджана.

"Эрджан утверждает, что зайдя в квартиру, спор продолжился, он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. И что он пытался ее спасти, схватил за руку, но она выскользнула, упала и разбилась. На видео, которое он записал, видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", затем она кричит "Пожалуйста!", — рассказал журналистам источник в турецких правоохранительных органах.

По словам собеседника "Страны", правоохранителей заинтересовало почему мужчина записывал видео вместо того, чтобы помочь девушке взобраться. Также, рассказал источник, в жилище пары были обнаружены наркотические вещества.

"Эрджан уверяет, что его девушка и раньше пыталась покончить с собой, пыталась резать вены. Сам он задержан по подозрению в умышленном убийстве", — сообщил информатор журналистам.

По информации журналистов, Срабьянц была выпускницей Украинской академии банковского дела НБУ в Сумах. Она много путешествовала и работала моделью.

[ + – ] Анжелика Срабьянц Фото: Instagram

[ + – ] Анжелика Срабьянц Фото: Instagram

Напомним, в январе этого года в пригороде Стамбула турок напал на свою 28-летнюю жену из Украины и порезал ей лицо. Произошел инцидент на фоне ревности.

А в мае в горах Турции при загадочных обстоятельствах погибла украинская альпинистка Яна Кривошея. Предположительно, она могла заблудиться и упасть в расщелину.