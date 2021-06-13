У Туреччині після сварки з бойфрендом загинула українська модель Анжеліка Срабьянц, — ЗМІ

Коханий дівчини стверджував, що вона була схильна до суїциду. За інформацією ЗМІ, в їхній оселі знайшли наркотики.

У Стамбулі, столиці Туреччини, при загадкових обставинах загинула 33-річна українка з Сум Анжеліка Срабьянц. Вона випала з балкона п'ятого поверху житлового комплексу і загинула в машині швидкої допомоги по дорозі в медустанову. Незадовго до цього у неї сталася сварка з її хлопцем і співмешканцем Бураком Ерджаном, який займається дресируванням собак, розповідає видання "Страна".

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Відзначається, що увечері 11 червня пара їла і пила алкоголь у ресторані. За інформацією журналістів, під час поїздки додому між ними почався конфлікт на ґрунті ревнощів, у ході якого Срабьянц вдарила Ерджана в обличчя і розсікла йому брову.

Після цього, судячи з камер відеоспостереження, дівчина пішла за своїм хлопцем в ліфт без взуття. Що відбувалося у самій квартирі відомо лише зі слів Ерджан.

"Ерджан стверджує, що зайшовши у квартиру, суперечка продовжилася, він пішов у ванну, а дівчина вибігла на балкон і повисла на поручнях. І що він намагався її врятувати, схопив за руку, але вона вислизнула, впала і розбилася. На відео, яке він записав, видно тільки руки дівчини й чутно, як вона кричить ім'я хлопця: "Бурак, Бурак", він відповідає "Іди сюди", потім вона кричить "Будь ласка!", — розповів журналістам інформатор у турецьких правоохоронних органах.

За словами співрозмовника "Страни", правоохоронців зацікавило чому чоловік записував відео замість того, щоб допомогти дівчині піднятися. Також, розповіло джерело, у житлі пари були виявлені наркотичні речовини.

"Ерджан запевняє, що його дівчина і раніше намагалася накласти на себе руки, намагалася різати вени. Сам він затриманий за підозрою в умисному вбивстві", — повідомив інформатор журналістам.

За інформацією журналістів, Срабьянц була випускницею Української академії банківської справи НБУ в Сумах. Вона багато подорожувала і працювала моделлю.

[ + – ] Анжеліка Срабьянц Фото: Instagram

[ + – ] Анжеліка Срабьянц Фото: Instagram

Нагадаємо, в січні цього року в передмісті Стамбула турок напав на свою 28-річну дружину з України й порізав їй обличчя. Стався інцидент на тлі ревнощів.

А в травні в горах Туреччини при загадкових обставинах загинула українська альпіністка Яна Кривошея. Імовірно, вона могла заблукати й впасти в ущелину.