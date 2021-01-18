Турок напал на жену-украинку с ножом и порезал ей лицо (видео)

Бывший муж выследил жертву по фото в социальной сети.

28-летняя украинка Анна Бутим оказалась в больнице после того, как на нее с ножом напал бывший муж, передает "ТСН" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Сообщается, что инцидент случился в пригороде Стамбула Бакирее. В торговом центре мужчина, с которым Анна собиралась развестись, подстерег ее и напал с ножом, порезав лицо.

"Он схватил меня за волосы, порезал мне лицо. Он чуть не убил меня. Чуть не попал мне в шею", – рассказала Бутим.

По ее словам, она подала на развод и ушла от мужа, не сказав своего нового адреса. В тот день она с сестрой пошла в торговый центр и опубликовала фото в Instagram. Увидев снимок, ревнивец стразу же понял, где нужно искать жену. Там он на нее и напал.

[ + – ]

Полиция задержала нападавшего, а девушку госпитализировали. Правоохранители заявили, что причиной инцидента стала ревность мужчины.

Напомним, в Запорожье мужчина вылил на свою любимую девушку зажигательную смесь и поджег ее, в результате чего пострадавшая получила 90% ожогов тела. От полученных травм та скончалась в реанимации.

А под Черниговом семейная пара "знахарей" убила супругов из Киева, которые приехали к ним, чтобы вылечить бесплодие. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению, а его сообщница получила 15 лет.