Турок напав на дружину-українку з ножем і порізав їй обличчя (відео)

Колишній чоловік вистежив жертву за фото в соціальній мережі.

28-річна українка Ганна Бутім опинилася в лікарні після того, як на неї з ножем напав колишній чоловік, передає "ТСН" з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

Повідомляється, що інцидент стався в передмісті Стамбула Бакирії. У торговому центрі чоловік, з яким Анна збиралася розлучитися, підстеріг її і напав з ножем, порізавши обличчя.

"Він схопив мене за волосся, порізав мені обличчя. Він мало не вбив мене. Трохи не потрапив мені в шию", — розповіла Бутім.

За її словами, вона подала на розлучення і пішла від чоловіка, не сказавши своєї нової адреси. У той день вона з сестрою пішла в торговий центр і опублікувала фото в Instagram. Побачивши знімок, ревнивець зразу ж зрозумів, де потрібно шукати дружину. Там він на неї і напав.

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Поліція затримала нападника, а дівчину госпіталізували. Правоохоронці заявили, що причиною інциденту стали ревнощі чоловіка.

Нагадаємо: у Запоріжжі чоловік вилив на свою кохану дівчину запальну суміш і підпалив її, у результаті чого постраждала отримала 90% опіків тіла. Від отриманих травм та померла в реанімації.

А під Черніговом сімейна пара "знахарів" вбила подружжя з Києва, які приїхали до них, щоб вилікувати безпліддя. Суд засудив чоловіка до довічного ув'язнення, а його спільниця отримала 15 років.