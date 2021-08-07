Італієць зізнався у вбивстві українки Христини Новак під Пізою

Друг нареченого загиблої Франческо Люпін довго заперечував провину, проте тепер погодився співпрацювати зі слідчими, що зібрали вагомі докази.

Татуювальник Франческо Люпін зізнався у вбивстві українки Христини Новак в Італії. Про це повідомило видання "Українська газета.IT".

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Під час допиту, що відбувся 17 червня, підозрюваний визнав свою вину в присутності адвоката. Відзначається, що чоловік довго заперечував свою причетність до смерті дівчини, але здався після 9-годинної розмови з правоохоронцями. Він також погодився співпрацювати з поліцією і розкрити всі деталі, необхідні для розслідування.

Зараз Франческо Люпін знаходиться у в'язниці Дон Боско в місті Піза. Його заарештували 23 березня після того, як слідчі знайшли вагомі докази вбивства дівчини. У травні тіло загиблої виявили в покинутому фермерському будиночку.

[ + – ] Франческо Люпин

За інформацією джерела, 29-річна Христина Новак приїхала в Італію по туристичній візі до свого нареченого-бізнесмена Айрама Гонсалеса і влаштувалася на роботу в нічному клубі в місті Альтопашо. Незадовго до зникнення, поліція заарештувала 41-річного бойфренда українки за зберігання наркотиків і зброї. Як зазначає сайт Qui News Valdera, в момент затримання Христина перебувала на віллі свого хлопця.

[ + – ] Христина Новак і її бойфренд Айрам Гонсалес Фото: Instagram

У комісаріаті Христина Новак дала свідчення з приводу свого нареченого, проте слідство визнало її непричетною до можливих злочинів. Після повернення додому вона дзвонила своїй мамі і подрузі, а після перестала виходити на зв'язок.

Як передає портал "Український центр в Італії", останній раз її бачили живою в місті Кастельфранко ді Сото неподалік від Пізи. Мати дівчини, яка проживає в Україні, кілька днів не могла зв'язатися з дочкою, а тому звернулася до правоохоронних органів через юридичну фірму в Римі.

"Українська газета" пише, що 1 листопада сусід Франческо Люпін настирливо дзвонив Христині в домофон, проте дівчина не вийшла і відповіла йому непристойним жестом — свідком цієї картини став інший сусід. 2 листопада телефон українки відключився. На прохання матері, дві знайомі поїхали перевірити дівчину, але вдома була тільки її улюблена собака Каспер. 9 листопада поліція почала розслідувати зникнення Христини. Документи залишилися вдома, тому слідчі відкинули версію про добровільний переїзд і відкрили справу про викрадення.

[ + – ] Христина Новак з мамою Інною Фото: Вконтакте

В іншому матеріалі "Українська газета" написала, що бізнесмен Айрам Гонсалес і татуювальник Франческо Люпін познайомилися у лютому 2020 року і незабаром зайнялися наркобізнесом. Франческо в минулому був засуджений за міжнародний оборот наркотиків і жорстоке поводження з колишньою дружиною. Його описують як жорстоку людину, яка завжди носила з собою зброю. Христина знала про справи свого хлопця з Франческо Люпіном і вимагала їх припинити. Відомо також, що в липні 2020 Франческо Люпін застрелив собаку Айрама Гонсалеса на очах у Новак.

Пізніше під час обшуку будинку слідчі виявили сліди крові, експертиза встановила, що вона належить Христині. Хтось прибрав місце злочину, тому докази виявили не відразу. Поліцейські також помітили в стіні подряпину з фрагментом металу, який збігся з кулею, знайденою в черепі вбитої собаки. Балістичний аналіз гідьзи, знайденої біля місця поховання вихованця, показав, що вона була випущена з пістолета Tanfoglio, який завжди носив при собі Франческо Люпін. Факт володіння зброєю підтвердили свідки та фотографія, зроблена в серпні 2020 року.

Передбачається, що Франческо Люпін і його дівчина заявили, ніби три дні провели разом, однак голосові і текстові повідомлення на їх телефонах спростували ці слова, а також показали — підозрюваний і жертва були поруч в ніч з 1 на 2 листопада. Як стало відомо "Українській газеті", 3 листопада свідки помітили Франческо Люпіна, коли він завантажувати великі сміттєві мішки в машину, в цей же час увімкнувся телефон Христини. Слідчі перевірили камери відеоспостереження за маршрутом переміщення смартфона і зафіксували автомобіль Аiat Аreemont який належав підозрюваному. Таким чином слідчі встановили, що пристрій знаходився в машині.

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