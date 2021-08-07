Эвакуированные на пароме греки сняли на видео, как лесной пожар уничтожает их город

В пригородах Афин люди вынуждены бросать свои дома и бежать от огня, который спасатели не могут погасить вот уже пятый день. Тысячи человек были спасены с острова Эвия. Многие покинули дома без вещей.

Тысячи человек на паромах эвакуируют из города Лимни на острове Эвия в Греции из-за разрушительных лесных пожаров. Об этом пишет агентство Reuters.

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На Эвии, втором по величине острове страны, пламя распространилось от одного конца Эвбейского залива до другого к самому Эгейскому морю. Спасатели решили эвакуировать жителей и туристов из города Лимни, когда ситуация стала критической. Людям из пригородов, расположенных севернее Афин, также пришлось в спешке покидать свои дома практически без вещей — времени на сборы попросту не было.

На опубликованном в сети видеоролике можно увидеть, как эвакуированные люди наблюдают за горящим лесом с парома. Пожары затянули небо густым черным дымо и окрасили его в апокалиптически красный цвет. Бушующее пламя мешает эвакуировать людей с острова Эвия каким-либо способом, кроме паромов и лодок.

"Мы говорим об апокалипсисе, я не знаю, как его описать", — сказал агентству ERT Сотирис Даникас, сотрудник береговой охраны острова.

Как дополняет Reuters, греческие спасатели за последние сутки столкнулись с более чем 400 лесными пожарами, при этом самые крупные из них продолжают уничтожать деревья и здания на севере Афин, Эвии и районах Пелопоннеса, включая Мани, Мессинию и древнюю Олимпию, где впервые провели Олипийские игры. Аварийные бригады столкнулись с ветрами и сильным жаром.

[ + – ] Эвакуация людей в Греции на лодках Фото: Скриншот

BBC передает, что сотни пожарных борются с некотролируемыми пожарами, используя около 20 самолетов-бомбардировщиков. Спасатели и технику для помощи грекам уже отправили из США, Франции и других стран. 38-летний пожарный погиб в пятницу, 6 августа, после падения электроопоры недалеку от Афин. Погиб также президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос, его тело нашли на фабрике. Всего более двадцати человек получили ранения.

"Наш бизнес, наш дом, вся наша собственность здесь. Я надеюсь, что они не горят", — рассказал 26-летний Йоргос Папайоанну.

[ + – ] Лесной пожар в Греции Фото: Скриншот

Лесные пожары вспыхнули во многих районах Греции из-за самой сильной жары за последние 30 лет, они уже уничтожили тысячи квадратных километров леса, сотни домов и предприятий, убивли животных. Всю неделю температура держалась выше 40 градусов Цельсия.

Ранее писали, что пожар в Греции уничтожил 150 домов и окружили монастырь в районе Дримонаса. Монахи отказались от эвакуации и полиция решила применить силу, если их жизнь окажется под угрозой.