Пожары в Греции: на острове сгорели 150 домов, пламя окружило монастырь с монахами (фото, видео)

Сейчас в храме находятся трое священнослужителей. Они наотрез отказываются от эвакуации, но полиция обещает применить силу, если жизнь монахов окажется под угрозой.

Более 150 жилых зданий были уничтожены из-за пожара, который бушует на греческом острове Эвия, притом что это лишь один из более чем сотни лесных пожаров в стране. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пламя, которое вырывается из леса, видно с моря. По словам пожарных, на острове среди холмов с плохой видимостью довольно трудно бороться с пламенем.

При этом в монастыре Святого Давида трое монахов отказались от эвакуации и сейчас находятся в храме, окруженном пламенем.

"Мы задыхаемся из-за дыма", — сказал один из монахов журналистам по телефону, описав пламя высотой от 30 до 40 метров (от 100 до 130 футов), окружающее монастырь.

Сотрудники полиции, однако, обещают заставить монахов эвакуироваться в случае, если их жизнь окажется под угрозой.

Тушение пожаров возле столицы страны — Афин — продолжалось утром четверга. В то же время мэр Олимпии — родины Олимпийских игр — просил государство о помощи, поскольку город находится под угрозой.

[ + – ] Пламя уничтожает дома по всей стране Фото: Greek Reporter

По словам министра гражданской защиты страны Никоса Хардалиаса, "самое трудное еще впереди".

"Мы ведем битву титанов", – заявил член правительства.

В свою очередь, как пишет СМИ, эксперты предупреждают, что из-за глобального потепления такие пожары будут интенсивнее, а число их возникновения участится.

Помимо этого, местные политики сетуют на нехватку ресурсов.

Так, заместитель мэра Мантудиу Аргирис Лиаскос заявил журналистам, что в городе нет авиации для тушения пожаров.

За последние сутки температура в Греции возросла до более чем 40 градусов Цельсия.

Остров Эвия находится примерно в 200 км от Афин.

Как сообщалось ранее, в отдельных районах Греции, где с недавнего времени бушуют лесные пожары, были разрушены или повреждены более 200 домов. Число очагов возгораний продолжает увеличиваться. Среди тех, кто оказался окружен пламенем – монахи, отказавшиеся покидать свой монастырь в районе Дримонаса.

Как сообщалось ранее, пожары в Греции спровоцировали эвакуацию местных жителей в северных районах пригорода села Варибоби неподалеку от Афин. Последние два дня в стране фиксируют рекордную температуру за последние 30 лет. Воздух прогрелся до 46 градусов Цельсия.