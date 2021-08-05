Пожежі в Греції: на острові згоріли 150 будинків, полум'я оточило монастир з монахами (фото, відео)

Наразі в храмі перебувають три священнослужителі. Вони навідріз відмовляються від евакуації, але поліція обіцяє застосувати силу, якщо життя ченців буде під загрозою.

Понад 150 житлових будинків були знищені через пожежу, яка бушує на грецькому острові Евія, при тому що це лише одна з понад сотні лісових пожеж у країні. Про це в четвер, 5 серпня, повідомляє The Guardian.

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Полум'я, яке виривається з лісу, видно з моря. За словами пожежників, на острові серед пагорбів з поганою видимістю досить важко боротися з полум'ям.

При цьому в монастирі Святого Давида троє ченців відмовилися від евакуації і наразі перебувають у храмі, оточеному полум'ям.

"Ми задихаємося через дим", — сказав один з ченців журналістам по телефону, описавши полум'я заввишки від 30 до 40 метрів (від 100 до 130 футів), що оточує монастир.

Співробітники поліції обіцяють змусити ченців евакуюватися в разі, якщо їхнє життя опиниться під загрозою.

Гасіння пожеж поблизу столиці країни — Афін — відбувалося вранці четверга. У той же час мер Олімпії — батьківщини Олімпійських ігор — просив державу про допомогу, оскільки місто під загрозою.

[ + – ] Полум'я знищує будинки по всій країні Фото:

За словами міністра цивільного захисту країни Нікоса Хардаліаса, "найважче ще попереду".

"Ми ведемо битву титанів", — заявив урядовець.

У свою чергу, як пише ЗМІ, експерти попереджають, що через глобальне потепління такі пожежі будуть інтенсивніші, а число їх виникнення почастішає.

Крім цього, місцеві політики нарікають на брак ресурсів.

Так, заступник мера Мантудіу Аргіріс Ліаскос заявив журналістам, що в місті немає авіації для гасіння пожеж.

За останню добу температура в Греції зросла до понад 40 градусів Цельсія.

Острів Евія розташований приблизно за 200 км від Афін.

Як повідомлялося раніше, в окремих районах Греції, де з недавнього часу вирують лісові пожежі, були зруйновані або пошкоджені понад 200 будинків. Число осередків загорянь продовжує збільшуватися. Серед тих, хто опинився оточений полум'ям — монахи, які відмовилися покидати свій монастир у районі Дрімонаса.

Як повідомлялося раніше, пожежі в Греції спровокували евакуацію місцевих жителів у північних районах передмістя села Варібобі неподалік від Афін. Останні два дні в країні фіксують рекордну температуру за останні 30 років. Повітря прогрілося до 46 градусів Цельсія.