Пожежі в Греції: знищені сотні будинків, десятки сіл евакуювали (фото, відео)

Число осередків загорянь продовжує збільшуватися. Серед тих, хто опинився оточений полум'ям, — монахи, які відмовилися покидати свій монастир у районі Дрімонаса.

В окремих районах Греції, де з недавнього часу вирують лісові пожежі, були зруйновані або пошкоджені більше 200 будинків. Про це в середу, 4 серпня, повідомляє Greek Reporter.

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Журналісти стверджують, що на острові Евбея та в передмісті Афін Варимполі вогонь охопив понад 8 га землі. Пожежні прикладають зусилля для локалізації полум'я.

Фото: EPA

Три села на вищезгаданому острові отримали розпорядження про евакуацію, людей попросили переміститися на північно-західну частину острова, в місто Істіея. Всього за минулу добу евакуйовані жителі 10 сіл.

За словами влади, число осередків загорянь на Евбеї продовжує зростати. Заступник мера міста Лімна Аргиріс Ліаскос закликав активніше використовувати повітряні протипожежні сили, оскільки вогонь безконтрольно поширюється. У Варимполі вогонь сильно пошкодив більше 70 будівель.

Автомагістраль, що зв'язує Афіни з північчю та півднем країни, перекрита через пожежі. Також загоряння зафіксовані на півострові Пелопоннес і острові Родос.

Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс раніше вказав, що Греція зіткнулася з найсильнішою з 1987 року спекою.

У свою чергу, видання Ekathimerini пише, що в результаті пожеж постраждали троє пожежників. Крім цього, було наказано евакуюватися жителям і відпочивальникам у містах Кулурос, Марула, Ровіес і Палеохорі.

Особливо критичною називають ситуацію в районі Дрімонаса, де група монахів відмовилася евакуюватися зі свого монастиря Святого Давида, оточеного вогнем.

"Це дуже складна ситуація. Полум'я заввишки від 30 до 40 метрів у сосновому лісі оточило монастир. Ми задихаємося від диму. Це кошмар", — заявив настоятель монастиря журналістам.

Як повідомлялося раніше, пожежі в Греції спровокували евакуацію місцевих жителів у північних районах передмістя села Варібобі неподалік від Афін. Останні два дні в країні фіксують рекордну температуру за останні 30 років. Повітря прогрілося до 46 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, у Греції пожежі почалися 1 серпня, вони охопили курортний півострів Пелопоннес. До гасіння залучили 145 пожежних, 50 машин і авіацію.