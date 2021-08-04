Пожары в Греции: уничтожены сотни зданий, десятки деревень эвакуируют (фото, видео)

Число очагов возгораний продолжает увеличиваться. Среди тех, кто оказался окружен пламенем – монахи, отказавшиеся покидать свой монастырь в районе Дримонаса.

В отдельных районах Греции, где с недавнего времени бушуют лесные пожары, были разрушены или повреждены более 200 домов. Об этом в среду, 4 августа, сообщает Greek Reporter.

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Журналисты утверждают, что на острове Эвбея и в пригороде Афин Варымполи огонь охватил более 8 га земли. Пожарные прикладывают усилия для локализации пламени.

Фото: EPA

Три деревни на вышеупомянутом острове получили распоряжение об эвакуации, людей попросили переместиться на северо-западную часть острова, в город Истиея. Всего за минувшие сутки эвакуированы жители 10 деревень.

По словам властей, число очагов возгораний на Эвбее продолжает расти. Заммэра города Лимни Аргырис Лиаскос призвал активнее использовать воздушные противопожарные силы, поскольку огонь бесконтрольно распространяется. В Варымполи огонь сильно повредил более 70 зданий.

Автомагистраль, связывающая Афины с севером и югом страны, перекрыта из-за пожаров. Также возгорания зафиксированы на полуострове Пелопоннес и острове Родос.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее указал, что Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

В свою очередь, издание Ekathimerini пишет, что в результате пожаров пострадали трое пожарных. Помимо этого, было приказано эвакуироваться жителям и отдыхающим в городах Кулурос, Марули, Ровиес и Палеохори.

Особенно критической называют ситуацию в районе Дримонаса, где группа монахов отказалась эвакуироваться из своего монастыря Святого Давида, окруженного огнем.

"Это очень сложная ситуация. Пламя высотой от 30 до 40 метров в сосновом лесу окружило монастырь. Мы задыхаемся от дыма. Это кошмар", — заявил настоятель монастыря журналистам.

Как сообщалось ранее, пожары в Греции спровоцировали эвакуацию местных жителей в северных районах пригорода села Варибоби неподалеку от Афин. Последние два дня в стране фиксируют рекордную температуру за последние 30 лет. Воздух прогрелся до 46 градусов Цельсия.

Напомним, в Греции пожары начались 1 августа, они охватили курортный полуостров Пелопоннес. К тушению привлекли 145 пожарных, 50 машин и авиацию.