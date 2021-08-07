Врятовані на поромі і човнах греки спостерігали, як вогонь поглинає їх острів (відео)

У передмістях Афін люди змушені кидати свої будинки і бігти від вогню, який рятувальники не можуть погасити ось уже п'ятий день.

Тисячі людей на поромах евакуюють з міста Лімна на острові Евія в Греції через руйнівні лісові пожежі. Про це пише агентство Reuters.

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На Евіі, другому за величиною острові країни, полум'я поширилося від одного кінця Евбейської затоки до іншого та до самого Егейського моря. Рятувальники вирішили евакуювати жителів і туристів з міста Лімна, коли ситуація стала критичною. Людям з передмість, розташованих на північ від Афін, також довелося в поспіхом залишати свої будинки практично без речей — часу на збори просто не було.

На опублікованому в мережі відеоролику можна побачити, як евакуйовані люди спостерігають за палаючим лісом з порома. Пожежі затягнули небо густим чорним димом і пофарбували його в апокаліптично червоний колір. Розбурхане полум'я заважає евакуювати людей з острова Евія будь-яким способом, крім поромів і човнів.

"Ми говоримо про апокаліпсис, я не знаю, як його описати", — сказав агентству ERT Сотіріс Данікас, співробітник берегової охорони острова.

Як доповнює Reuters, грецькі рятувальники за останню добу зіткнулися з більш ніж 400 лісовими пожежами, при цьому найбільші з них продовжують знищувати дерева та будівлі на півночі Афін, Евіі і районах Пелопоннесу, включаючи Мані, Мессіна і давню Олімпію, де вперше провели Оліпійському гри. Аварійні бригади зіткнулися з вітрами і сильним жаром.

[ + – ] Евакуація людей в Греції на човнах Фото: Скриншот

BBC передає, що сотні пожежних борються з некотроліруемимі пожежами, використовуючи близько 20 літаків-бомбардувальників. Рятувальники і техніку для допомоги грекам уже відправили з США, Франції та інших країн. 38-річний пожежний загинув в п'ятницю, 6 серпня, після падіння електроопори недалеко від Афін. Загинув також президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос, його тіло знайшли на фабриці. Всього понад двадцять осіб отримали поранення.

"Наш бізнес, наш будинок, вся наша власність тут. Я сподіваюся, що вони не горять", — розповів 26-річний Йоргос Папайоанну.

[ + – ] Лісова пожежа в Греції Фото: Скриншот

Лісові пожежі спалахнули в багатьох районах Греції через найсильнішу спеки за останні 30 років, вони вже знищили тисячі квадратних кілометрів лісу, сотні будинків і підприємств, убівлі тварин. Весь тиждень температура трималася вище 40 градусів Цельсія.

Раніше писали, що пожежа в Греції знищила 150 будинків і оточили монастир в районі Дрімонаса. Ченці відмовилися від евакуації і поліція вирішила застосувати силу, якщо їх життя опиниться під загрозою.