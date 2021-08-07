"Вася, нам не надо столько мяса": домашний кот прогнал медведя в лес (видео)

По словам эксперта, решающую роль в "противостоянии" сыграл психологический фактор: питомец был более мотивирован, поскольку слышал голоса хозяев за спиной.

Во время пикника в лесу возле города Бадайбо (Якутия, РФ) домашний кот по кличке Вася отогнал дикого медведя от своих хозяев. Видео их "противостояния" опубликовал "Телеканал 360".

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Так, местные жители взяли с собой на пикник кота, который, заметив огромного медведя, подбежал к нему и встал, выгнув спину.

"Вася, успокойся! Вася, успокойся!", — кричали своему коту хозяева и смеялись, что "им не надо так много мяса".

Медведь ходил рядом с котом и вокруг соседнего дерева, несколько раз замахнулся лапой, угрожающе вставал на задние лапы, однако кот оставался неподвижным.

"Бесстрашный у нас кот. А ты за обои его ругаешь", — иронизировали хозяева.

Кот Вася не сдвинулся с места, пока медведь не развернулся и не отправился вглубь леса. В качестве награды за храбрость хозяева пообещали своему питомцу самый большой кусок мяса.

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В комментарии телеканалу "РЕН.ТВ" лидер общественного экологического движения Тимофей Баженов рассказал, что, судя по ролику, медведь пытался испугать домашнее животное, однако кот оказался не из пугливых и демонстрировал оппоненту, что готов дать сдачи.

А фотограф-натуралист и основатель заповедника "Брянский лес" Игорь Шпиленок подчеркнул, что оба животных являются хищниками, просто разных размеров. По словам эксперта, несмотря на то, что масса медведя в сотню раз превышает массу кота, в подобном противостоянии выигрывает тот, у кого больше мотивации на психологическом уровне.

"Кто уверен, что у него мощный тыл, это голоса хозяев", — комментирует видео Шпиленок.

Примечательно, что случаи, когда коты отгоняют медведей, являются далеко не единичными. Нередко домашние питомцы не только сильно пугают огромных хищников, но и начинают их преследовать.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что кот в Харькове на 10 дней застрял в птичьем гнезде. Он взобрался на высоту примерно 12 метров, из-за чего искавшие питомца не могли услышать даже его голос.

Недавно в сети также появилось видео, на котором кот выпрыгнул с пятого этажа горящего здания, после чего невозмутимо пошел гулять дальше.