"Вася, нам не треба стільки м'яса": домашній кіт прогнав ведмедя в ліс (відео)

За словами експерта, вирішальну роль у "протистоянні" зіграв психологічний фактор: домашній улюбленець був більш мотивований, оскільки чув голоси господарів за спиною.

Під час пікніка у лісі біля міста Бадайбо (Якутія, РФ) домашній кіт по кличці Вася відігнав дикого ведмедя від своїх господарів. Відео їх "протистояння" опублікував "Телеканал 360".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Так, місцеві жителі взяли з собою на пікнік кота, який, помітивши величезного ведмедя, підбіг до нього і став, вигнувши спину.

"Вася, заспокойся! Вася, заспокойся!", — кричали своєму коту господарі й сміялися, що "їм не треба так багато м'яса".

Ведмідь ходив поруч з котом і навколо сусіднього дерева, кілька разів замахнувся лапою, загрозливо вставав на задні лапи, однак кіт залишався нерухомим.

"Безстрашний у нас кіт. А ти за шпалери його лаєш", — іронізували господарі.

Кіт Вася не зрушив з місця, поки ведмідь не розвернувся і не відправився вглиб лісу. Як нагороду за хоробрість господарі пообіцяли своєму вихованцеві найбільший шматок м'яса.

[ + – ] "Вася, заспокойся!": господарі зняли, як кіт прогнав ведмедя в тайзі. Повна версія протистояння

У коментарі телеканалу "РЕН.ТВ" лідер громадського екологічного руху Тимофій Баженов розповів, що, судячи з ролика, ведмідь намагався злякати домашню тварину, проте кіт виявився не з лякливих і демонстрував опонентові, що готовий дати здачі.

А фотограф-натураліст і засновник заповідника "Брянський ліс" Ігор Шпіленок підкреслив, що обидві тварини є хижаками, просто різних розмірів. За словами експерта, попри те, що маса ведмедя в сотню разів перевищує масу кота, в подібному протистоянні виграє той, у кого більше мотивації на психологічному рівні.

"Кот впевнений, що у нього потужний тил, це голоси господарів", — коментує відео Шпіленок.

Примітно, що випадки, коли коти відганяють ведмедів, є далеко не поодинокими. Нерідко домашні улюбленці не тільки сильно лякають величезних хижаків, а й починають їх переслідувати.

[ + – ] Коти відганяють ведмедів — відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кіт у Харкові на 10 днів застряг у пташиному гнізді. Він виліз на висоту приблизно 12 метрів, через ті, хто шукали тварину, не могли почути навіть її голос.

Нещодавно в мережі також з'явилося відео, на якому кіт вистрибнув з п'ятого поверху будівлі, що горіла, після чого незворушно пішов гуляти далі.